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7 сентября, 14:43
СДС "Азот" и компании Японии договорились построить газохимический комплекс в Кемерове

Подробности соглашения не уточняются

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. СДС "Азот", Sojitz Corporation и Mitsubishi Heavy Industries на полях Восточного экономического форума подписали меморандум о реализации проекта строительства нового газохимического комплекса в Кемерове.

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Список документов распространен по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Подробности соглашения не уточняются, в компании СДС "Азот" в ответ на запрос ТАСС так же затруднились дать оперативный комментарий.

"СДС Азот" - основной поставщик аммиачной селитры промышленного применения горнодобывающим предприятиям Сибири и Дальнего Востока с долей рынка в регионе около 85%. Также компания производит треть от общего объема капролактама (используется для производства пластмассы и волокон - прим. ТАСС) в России и обеспечивает около 50% общероссийского экспорта продукта. В составе предприятия - Кемеровское акционерное общество "Азот" и Ангарский азотно- туковый завод в Иркутской области.

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