Абэ выразил решимость вместе с Путиным подписать мирный договор

Премьер Японии пообещал продолжать активную работу в этом направлении

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Синдзо Абэ полон решимости подписать мирный договор между Россией и Японией, сделав это совместно с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом в четверг на совместном заявлении по итогам двусторонних переговоров сказал сам глава японского правительства.

"Самое главное для японско-российских отношений - заключение мирного договора. Так сказал президент Путин во время своего визита в Японию, - подчеркнул Синдзо Абэ. - На этот раз мы полны решимости, что именно нашими руками мы подпишем мирный договор". Глава японского правительства пообещал, что тесная и активная работа в этом направлении будет непременно продолжена.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации по выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается проблема принадлежности южной части Курил.

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