Абэ заявил, что договорился встретиться с Путиным в ноябре на саммите АТЭС во Вьетнаме

По словам японского премьера, он и российский лидер "намерены вести диалог, пользуясь всеми возможностями"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме. Об этом глава японского правительства заявил в четверг по итогам встречи с российским лидером на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Мы с Владимиром договорились снова провести встречу во время саммита АТЭС во Вьетнаме в ноябре", - сказал он. Абэ добавил, что он и Путин "намерены вести диалог, пользуясь всеми возможностями".

Нынешняя встреча во Владивостоке стала для Абэ и Путина 19-й.

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