{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
7 сентября, 14:45
Абэ заявил, что договорился встретиться с Путиным в ноябре на саммите АТЭС во Вьетнаме

По словам японского премьера, он и российский лидер "намерены вести диалог, пользуясь всеми возможностями"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретится с президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме. Об этом глава японского правительства заявил в четверг по итогам встречи с российским лидером на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

"Мы с Владимиром договорились снова провести встречу во время саммита АТЭС во Вьетнаме в ноябре", - сказал он. Абэ добавил, что он и Путин "намерены вести диалог, пользуясь всеми возможностями".

Нынешняя встреча во Владивостоке стала для Абэ и Путина 19-й.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Александр Журавский: страны АТР интересуются российской культурой
Владимир Пучков: МЧС развивает систему прогнозирования с учетом изменения климата
Глава "Роскосмоса" не исключает кадровых перестановок в госкорпорации и отрасли
Теги
ВЭФ-2017Абэ, СиндзоВьетнамСаммит АТЭСРоссияЯпонияПутин, Владимир Владимирович
Читать далее
Тепличный комплекс стоимостью 2,3 млрд рублей начали строить в ТОР "Череповец"
7 сентября, 15:33
Уровень газификации Вологодской области увеличат к 2022 году до 72%
7 сентября, 15:31
Более 20 компаний претендуют на статус резидентов индустриального парка в Севастополе
7 сентября, 15:25
Лидеры России, Японии и Монголии прибыли на турнир по дзюдо во Владивостоке
7 сентября, 15:20
Земля и человеческий капитал: бизнес и власти регионов ДФО презентовали проекты на ВЭФ
7 сентября, 15:19
Итоги
Россия — Республика Корея
Участники ВЭФ обсудили снижение товарооборота между странами и отметили необходимость расширения сфер российско-корейского сотрудничества
7 сентября, 15:15
Шувалов: вынесение решения о льготах для инвесторов-резидентов ТОР не далось гладко
7 сентября, 15:14
Путин и Абэ поучаствовали в церемонии передачи капсулы с посланием будущим студентам ДВФУ
7 сентября, 15:06
Вологодская область подала заявки на создание ТОР во всех моногородах
7 сентября, 15:02
Совместный фонд РФПИ и JBIC рассчитывает провести еще 1-2 сделки до конца года
7 сентября, 14:58
РЖД и Монголия изучают возможности транспортировки угля через российские порты
7 сентября, 14:52
Шувалов: стоимость строительства моста на Сахалин детально просчитана
7 сентября, 14:51
Фонд РФПИ и JBIC инвестирует десятки миллионов долларов в "Р-Фарм"
7 сентября, 14:45
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.