Совместный фонд РФПИ и JBIC рассчитывает провести еще 1-2 сделки до конца года

Планируется реализация совместных проектов в инфраструктурной и энергетической сферах

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Совместный фонд РФПИ и Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) рассчитывает помимо сделки по "Р-Фарм" провести еще 1-2 сделки до конца года. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы объявили, что наша первая сделка - это инвестиции в компанию "Р-Фарм". Очень важно, что не только создан фонд, но пошла первая сделка. И мы надеемся еще сделать как минимум одну, а может быть две сделки до конца года <...> Одна - в сфере инфраструктуры и одна, возможно, в энергетической сфере", - сказал журналистам в кулуарах ВЭФ глава фонда.

По его словам, в ходе переговоров большое внимание было уделено именно инвестиционной составляющей, потому что в настоящее время инвестиционных проектов японских компаний в России "не так уж много".

"И, соответственно, обсуждалось, как это качественно улучшить. И мы считаем, что совместный российско-японский фонд, который наконец заработал и сделал первую сделку, станет очень важным катализатором инвестиций", - отметил он.

Меморандум о создании российско-японского инвестиционного фонда был заключен между РФПИ и JBIC в декабре 2016 года. В качестве приоритетных областей для сотрудничества стороны выделили направления, обозначенные в плане развития двусторонних отношений из восьми пунктов. Среди них здравоохранение, создание умных городов и экологически чистые технологии, энергетика, применение передовых технологий, развитие промышленности и наращивание экспортной базы Дальнего Востока РФ, а также прочие инициативы, способствующие укреплению торгово-экономических отношений двух стран.

Стороны уже согласовали основные условия создания и функционирования фонда. По словам Дмитриева, общий размер фонда составит $1 млрд. Ожидается, что первые сделки в рамках российско-японского инвестфонда состоятся уже в третьем квартале 2017 года.

Как сообщил ранее Дмитриев, первой сделкой совместного инвестиционного фонда станет инвестирование в российскую фармацевтическую компанию "Р-Фарм".

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.