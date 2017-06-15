Шувалов: стоимость строительства моста на Сахалин детально просчитана

Вице-премьер РФ подчеркнул, что это "не такое крупное строительство" после реализации проекта Крымского моста

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Точная стоимость строительства моста на Сахалин известна правительству РФ. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума.

"Конечно мы знаем затраты. Я должен буду объявить об этом чуть позже, но мы знаем все в деталях. Наступит время, это не так долго, мы объявим [стоимость строительства]. Все просчитано. Мы знаем, какими силами мы можем построить этот переход, сколько стоит сама железнодорожная инфраструктура и переход на остров Сахалин. Мы знаем все детально", - сказал он.

По словам Шувалова, при современных технологиях строительство моста - это "не такое крупное строительство" после осуществления проекта строительства Крымского моста.

"Некоторые эксперты говорят, я не специалист в этой области, что этот проект даже легче, чем проект, который мы сейчас осуществляем через Керченский пролив", - отметил он.

7 сентября 2017 году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ предметно изучается возможность строительства железнодорожного перехода на Сахалин. О реанимировании планов соединения Сахалина с континентальной частью президент России заявлял еще 15 июня во время ежегодной "Прямой линии".