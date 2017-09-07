Вологодская область подала заявки на создание ТОР во всех моногородах

Речь идет о городах Красавино, Сазоново и Сокол

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области направило заявки на создание территорий опережающего развития в оставшихся трех моногородах - Красавино, Сазоново, Сокол, сообщил в четверг в интервью ТАСС в ходе Восточного экономического форума губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

В моногороде металлургов Череповце ТОР уже создается в рамках подписанного 4 августа этого года постановления правительства РФ.

"Заявки по всем остальным трем монопрофильным городам (помимо Череповца) уже находятся в Фонде моногородов. Решения по ним мы ожидаем в конце этого года - начале следующего. Специализация всех монопрофильных территорий ясна. В поселке Сазоново планируется развивать стекольную отрасль, создать переработку и производство стекла и стеклянной бутылки, в Красавино - углубленную деревообработку и производство пиломатериалов, в Соколе - углубленную деревообработку", - сказал губернатор.

Как добавил руководитель региона, ООО "Северная стеклотарная компания", приступает к строительству в поселке Сазоново современного завода про производству высококачественной продукции. Объем инвестиций - более 2 млрд рублей.

"Это большой проект, который будет обеспечивать крупнейших потребителей стеклянной бутылки, прежде всего, пивоваренную компанию "Балтика", и другие", - отметил Кувшинников.

В 2018 году планируется приступить к строительству Сокольского фанерного комбината. Инвестпроект стоимостью более 7 млрд рублей реализует компания Segezha Group.

"Это еще один крупнейший фанерный комбинат, который уже обеспечен сырьем", - отметил Кувшинников.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) завершает работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.