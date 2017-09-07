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7 September, 15:15Итоги
Россия — Республика Корея

Участники ВЭФ обсудили снижение товарооборота между странами и отметили необходимость расширения сфер российско-корейского сотрудничества

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Потенциал торгово-экономических отношений России и Кореи не используется в полной мере

"На сегодняшний день Республика Корея (РК) является девятым торговым партнером России в мире и третьим стратегическим партнером в Азии после Китая и Японии. Более трети нашего товарооборота приходится на регионы Дальнего Востока. Однако, как известно, потенциал наших торгово-экономических отношений до сих пор не реализован в полной мере", — Михаил Бондаренко, торговый представитель РФ в РК.

Вопросы безопасности являются важной частью российско-корейской повестки дня

"Помимо экономических вопросов, перед нашими странами стоят также вопросы и по сотрудничеству в области безопасности", — Йонман Пак, председатель Торгово-промышленной палаты РК (KCCI). 

Создание в РК Комитета по торговле с северными странами  — новый этап в отношениях с Россией

"Избранный в мае президент Мун Чжэ Ин  заявил о новой политике в отношении северных стран и образовал комитет по торговле с северными странами, чтобы способствовать реализации взаимовыгодных проектов в экономической области и промышленных", — Пэк Ун Гю, министр торговли, промышленности и ресурсов РК. 

Россия заинтересована в интенсивном присутствии корейского бизнеса на Дальнем Востоке

"Надо сказать, что присутствие южнокорейских компаний однозначно приветствуется в России, <…> надеюсь, что и Дальний Восток будет <…> такой ярко выраженной территорией присутствия", — Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей.

ПРОБЛЕМЫ

Низкий товарооборот и спад инвестиционного интереса к России со стороны РК

"Невзирая на то, что Республика Корея санкции не поддержала, товарооборот сократился гораздо больше, нежели по тем странам, которые вводили санкции", — Александр Шохин.

"Уже давно ведутся обсуждения в отношении инвестирования в регион Дальнего Востока. Пока, к сожалению, эти переговоры не закончились теми результатами, на которые мы все рассчитываем", — Ким Им-Квон, президент Национальной федерации рыболовецких кооперативов (NFFC). 

Торгово-экономическому взаимодействию мешают бюрократические барьеры для бизнеса

"Есть, конечно, бюрократические барьеры. Господин Путин, насколько нам известно, об этом знает. И поэтому для устранения этих трудностей был специально основан Восточный экономический форум", — Ен Гиль Сон, председатель комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству при президенте РК. 

РЕШЕНИЯ

Привлечение и информационная поддержка малых и средних предприятий

"От того, насколько они будут вовлечены в нашу совместную работу, будет зависеть и количество связей, и объемы нашей внешнеторговой деятельности <…> Это задача торгово-промышленных палат", — Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ.

Создание, поддержание и развитие межрегиональных связей

"Когда устанавливаются такие связи  — взаимный обмен делегациями, выставочные мероприятия и презентации регионов, — тогда достаточно быстро завязываются бизнес-контакты, которые связывают не только крупные компании, но и малый и средний бизнес", — Сергей Катырин.

Совместный поиск решения международных проблем, в том числе и по ядерному оружию КНДР

"Кроме того, помимо экономических вопросов взаимодействия, мы надеемся также, что Россия будет играть активную роль в решении северной ядерной угрозы", — Пэк Ун Гю. 

"Северокорейская ядерная проблема должна быть решена путем диалога и сотрудничества. Нельзя, чтобы на Корейском полуострове была война. Вот такое понимание у нашего президента Мун Чжэ Ина. В этом наши президенты согласны", — Ен Гиль Сон . 

Расширение сфер двустороннего сотрудничества и поиск новых точек роста

"Мы также надеемся на обмен технологиями и опытом в области кораблестроения, надеемся на увеличение сотрудничества в области судостроения при участии судостроительного завода Hyundai", — Пэк Ун Гю. 

"Увеличение сотрудничества — в улучшении инфраструктуры. В частности, для улучшения инфраструктуры требуется скорейшее подписание соглашения о свободной торговле", — Пэк Ун Гю. 

"Создание инновационного кластера на Дальнем Востоке будет способствовать сотрудничеству в передовых отраслях промышленности", — Хён Джун Тэк, президент Корейского института международной экономической политики (KIEP). 

Углубление сотрудничества через объединение российских ресурсов и корейских технологий

"На Дальнем Востоке существует недостаток холодильных складов, что приводит к значительной задержке развития рыболовства и переработки рыбы и также влияет на конечную стоимость. Когда появится достаточное количество складских сооружений, это поможет продавать рыбные продукты за достаточно короткое время, короткие сроки и по нормальной цене", — Иль Тэй Су, президент Korea Trading & Industries Co Ltd. 

Создание новых институтов торгово-экономического сотрудничества

"Думаю, есть необходимость исследовать возможность создания комитета по торговле с северными странами, который мог бы заниматься торговлей, в том числе в области IT-технологий. <…> И необходимо, чтобы был создан центр поддержки конкретных проектов", — Хён Джун Тэк. 

Объединение усилий вокруг развития транспортной инфраструктуры региона

"Пусанский порт предлагает создать многостороннее сотрудничество, это соединение с тремя восточными регионами Китая. <…> Далее — соединение Морского пути с Транссибирской магистралью. <…> Сейчас мы можем довезти по морскому пути груз до Владивостока и далее осуществить транспортировку до Европы", — Е-чон Ву, президент Busan Port Authority. 

"Россия — самый большой флот ледоколов в мире. И в случае стратегического сотрудничества надеемся на определенные привилегии. <…>", — Сансик Ли, старший вице-президент Hyundai Merchant Marine Co Ltd. 

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