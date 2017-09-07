Лидеры России, Японии и Монголии прибыли на турнир по дзюдо во Владивостоке

Соревнования приурочены к столетнему юбилею первого международного поединка дзюдоистов России и Японии, который прошел во Владивостоке в 1917 году

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вместе с премьером Японии Синдзо Абэ и президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой приехали в концертно-спортивный комплекс "Фетисов-Арена", где проходит Международный юниорский турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано.

Лидеры заняли места в креслах рядом с татами и наблюдают за соревнованиями. Рядом с ними расположились дочь президента Монголии Намуун Баттулга и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

Путин известен своим увлечением дзюдо, а Баттулга занимался этим видом единоборств профессионально: он входил в национальную сборную по самбо и дзюдо, стал в 1983 году чемпионом мира по самбо и дважды был вице-чемпионом.

Любовь своих коллег к спорту ранее на пленарной сессии Восточного экономического форума отметил Синдзо Абэ. Он посоветовал находившемуся в зале золотому медалисту Олимпийских Игр по дзюдо Ясухиро Ямасите пригласить Путина и Баттулгу в Японию для участия в показательных выступлениях. "Конечно, я позволю себе лишь тихо наблюдать за схватками, так как не хочу получить травму", - смеясь, добавил глава японского правительства.

Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров и юниорок до 21 года проводится под патронажем Путина и Абэ в рамках спортивной программы Восточного экономического форума с 4 по 8 сентября. Турнир приурочен к столетнему юбилею первого международного поединка дзюдоистов России и Японии, который прошел во Владивостоке в 1917 году.

В соревнованиях принимают участие российские и японские спортсмены. В качестве специального гостя приглашена сборная Монголии. В состав российской команды включены 60 спортсменов: 32 юноши и 28 девушек.

Программа включает индивидуальные поединки, в ходе которых будут разыграны 16 комплектов наград. Лучшим спортсменам турнира будет вручен специальный приз имени олимпийского чемпиона по дзюдо Ясухиро Ямасита.

Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.