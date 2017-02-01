Туризм на экспорт

В планы развития ДФО входит увеличение туристического потока и строительство новых промышленных объектов
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Предприниматели и власти регионов Дальнего Востока представили строительные проекты, предложения по развитию человеческого капитала, туризма и освоению "Дальневосточного гектара" в зоне презентаций на третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. Господдержка и правильный маркетинг помогут вывести эти проекты на новые зарубежные рынки и привлечь иностранные инвестиции в регион, пришли к выводу присутствовавшие на форуме бизнесмены и чиновники.
Власти Якутии планируют увеличить поток туристов в регион до конца 2018 года в 1,4 раза, до 196 тыс. человек, за счет реализации проекта туристско-рекреационного кластера "Северная мозаика". Первые здания на территории туристической площадки открыли в 2012 году, в 2018 году планируется завершить строительство основных объектов. Комплекс начинается у подножия Табагинского мыса, от асфальтного шоссе до обширных площадок с панорамным видом на реку Лену. 15 инвесторов строят на территории кластера гостиничные коттеджи, горнолыжные комплексы, этнокомплексы и рестораны.
Как сообщила в четверг во время презентации проекта исполняющая обязанности генерального директора Агентства инвестиционного развития Якутии Юлиана Диряхова, в ходе его реализации планируется создать более 400 рабочих. Общая стоимость туристско-рекреационного кластера составляет 1,2 млрд рублей.
По словам Диряховой, в настоящее время необходимы инвестиции для реализации двух проектов - "Царство якутской зимы" - круглогодичного развлекательно-образовательного центра, где гостей будут знакомить с культурным наследием арктических регионов, новыми технологиями для работы в условиях низких температур, и "Всемирный центр мамонта", который включает международный институт научных исследований в области археологии и палеонтологии с хранилищем различных экспонатов и выставкой. Цель проектов заключается в формировании опорной базы для развития внутреннего и внешнего туризма.
Перспективными рынками для экспорта туристических услуг, по словам Диряховой, являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно Япония.
Руководитель представительства Российского экспортного центра на Дальнем Востоке Роман Глушак отметил, что чаще всего местные компании экспортируют на азиатские рынки продукты питания, а туристические услуги "в этом смысле являются недооцененным потенциалом". По его словам, дальневосточный туризм можно продвигать с помощью гастрономических проектов и всероссийского бренда Made in Russia. Экспортный бренд представляет собой систему добровольной сертификации товаров, и продукция заявителей проходит проверку качества перед выдачей права на использование знака.
Победители конкурса Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) представили в четверг в презентационной зоне ВЭФ проекты по освоению "Дальневосточного гектара". Как отметил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, данные проекты являются перспективными и должны быть реализованы.
"Те идеи, которые сегодня будут представлять на этой площадке - они реалистичны, реализуемы и их необходимо внедрять в нашу жизнь", - сказал Качаев перед началом презентации.
Среди проектов была представлена идея Дмитрия Федчуна, который создал программное обеспечение, позволяющее с точностью до метра сделать виртуальный план участка на Дальнем Востоке. По словам автора инициативы, жителям разных регионов страны зачастую сложно добраться до конкретного "дальневосточного гектара", который они собираются получить, и посмотреть, как он выглядит в реальности.
Проект Федчуна анализирует данные из открытых источников и выдает пользователю готовый план участка, на котором указаны в том числе высотные перепады рельефа. По мнению автора, такой план можно сразу использовать для проектирования будущих строений - производственных помещений или жилых домов.
Кроме того, участники представили проекты по освоению острова Недоразумения вблизи Магадана, на котором предлагается построить турбазу. Гости презентационной площадки ВЭФ могли также ознакомиться с проектом по созданию комбината стройматериалов из дерева для быстровозводимых домов, которые, по словам автора, собирались бы "как детский конструктор", а также "умных" теплиц для выращивания овощей в условиях сурового климата и эколого-этнического парка коренных малочисленных народов севера "Нанай боани".
Для оценки эффективности госпрограмм АРЧК ДВ разработало специальный индекс, который составляется на основе статистических данных и оценок социологов, проект был также представлен в зоне презентаций в рамках ВЭФ-2017. Базовые показатели, которые используются при его расчете, - это количество населения, качество человеческого капитала и качество жизни. При расчетах количества населения учитываются рождаемость, смертность и миграция, в расчетах качества человеческого капитала принимается во внимание уровень образования, деловая активность населения и другое. Качество жизни населения измеряется показателями безопасности, рынка труда, развитости транспортного сообщения.
Гендиректор АРЧК ДВ Валентин Тимаков сообщил в четверг, что лидерами рейтинга стали Якутия, Хабаровский край и Сахалинская область. Он добавил, что "догоняющими" регионами Дальнего Востока являются Приморский и Камчатский края, а также Чукотский автономный округ. Среди аутсайдеров - Амурская, Магаданская и Еврейская автономная области - это те регионы, где требуются немедленные улучшения. По его словам, агентство предлагает региональным властям использовать данный индекс как "единый индикатор самочувствия населения Дальнего Востока".
Кроме того, АРЧК ДВ ввел систему сопровождения инвестиционных проектов Дальнего Востока. Она включает в себя все проекты резидентов территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и 14 проектов, получающих федеральные субсидии на строительство объектов внешней инфраструктуры. В настоящее время пользователей системы обучают работе с ней и прорабатывают необходимую нормативно-правовую базу.
Кроме развития туризма, человеческого капитала и освоения земель, бизнесмены представили проекты в сфере строительства. К примеру, дальневосточная компания "ДНС- Лес" планирует к 2019 году открыть на территории Спасского городского округа Приморского края завод ориентированно-стружечной плиты. По словам директора компании Никиты Тимоходцева, общий объем инвестиций в проект составляет более 414 млн рублей.
В июне 2018 года завод планирует запустить производство на половину мощности. По завершении строительства и в процессе реализации проекта будет создано 141 рабочее место. Объем готовой продукции на выходе составит 60 тыс. кубометров. Половину произведенной продукции компания намерена реализовывать в России, вторую половину - отправлять на экспорт в Китай, рассказал директор компании ТАСС после презентации проекта.
Кроме того, инвестиционный проект по созданию дальневосточного центра глубокой переработки древесины в Амурске Хабаровского края реализует холдинг "РФП Групп". Компания планирует построить заводы по производству лущеного шпона из лиственницы мощностью 300 тыс. кубометров в год, пиломатериалов из ели и пихты (240 тыс. кубометров в год), древесных гранул (100 тыс. тонн в год). Продукция, по словам заместителя директора по развитию и инвестициям компании Екатерины Люкшиновой, в основном предназначена для экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, Китай, Корея). Общий объем плановых инвестиций - более 12 млрд рублей.
ООО "Промышленный парк Уссурийский" реализует проект по комплексной модернизации и реконструкции картонного комбината на территории города Уссурийска Приморского края. Инвестиционный проект предусматривает создание новых производств и высокотехнологичных рабочих мест, увеличение объема выпускаемой продукции, повышение ее качества. Китайские и японские инвесторы, по словам заместителя генерального директора компании Дмитрия Раменова, уже проявили интерес в поставках бумаги в Китай для собственного производства. Проект направлен на сохранение лесных ресурсов и охрану окружающей среды.
На территории Еврейской автономной области Смидовичский кирпичный завод строит автоматизированное производство облицовочного керамического кирпича и термоблоков. Цель проекта - обеспечить сегмент многоэтажного строительства Дальнего Востока экологически чистым облицовочным кирпичом и поризованными блоками с доступной ценой и высоким качеством. В Хабаровском крае создают индустриальный парк. Якорные резиденты производственной площадки - компания "Теплоэффективный блок" (выпуск бетонных стеновых материалов), "Дальэнергогаз" (строительство газовой компрессорной станции для заправки автобусов) и "РБУ- ДВ" (производство бетона различных марок).
ВЭФ-2017 проходит во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.