В планы развития ДФО входит увеличение туристического потока и строительство новых промышленных объектов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Предприниматели и власти регионов Дальнего Востока представили строительные проекты, предложения по развитию человеческого капитала, туризма и освоению "Дальневосточного гектара" в зоне презентаций на третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 6 по 7 сентября. Господдержка и правильный маркетинг помогут вывести эти проекты на новые зарубежные рынки и привлечь иностранные инвестиции в регион, пришли к выводу присутствовавшие на форуме бизнесмены и чиновники.

Туризм на экспорт

Власти Якутии планируют увеличить поток туристов в регион до конца 2018 года в 1,4 раза, до 196 тыс. человек, за счет реализации проекта туристско-рекреационного кластера "Северная мозаика". Первые здания на территории туристической площадки открыли в 2012 году, в 2018 году планируется завершить строительство основных объектов. Комплекс начинается у подножия Табагинского мыса, от асфальтного шоссе до обширных площадок с панорамным видом на реку Лену. 15 инвесторов строят на территории кластера гостиничные коттеджи, горнолыжные комплексы, этнокомплексы и рестораны.

Как сообщила в четверг во время презентации проекта исполняющая обязанности генерального директора Агентства инвестиционного развития Якутии Юлиана Диряхова, в ходе его реализации планируется создать более 400 рабочих. Общая стоимость туристско-рекреационного кластера составляет 1,2 млрд рублей.

По словам Диряховой, в настоящее время необходимы инвестиции для реализации двух проектов - "Царство якутской зимы" - круглогодичного развлекательно-образовательного центра, где гостей будут знакомить с культурным наследием арктических регионов, новыми технологиями для работы в условиях низких температур, и "Всемирный центр мамонта", который включает международный институт научных исследований в области археологии и палеонтологии с хранилищем различных экспонатов и выставкой. Цель проектов заключается в формировании опорной базы для развития внутреннего и внешнего туризма.

Перспективными рынками для экспорта туристических услуг, по словам Диряховой, являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно Япония.

Руководитель представительства Российского экспортного центра на Дальнем Востоке Роман Глушак отметил, что чаще всего местные компании экспортируют на азиатские рынки продукты питания, а туристические услуги "в этом смысле являются недооцененным потенциалом". По его словам, дальневосточный туризм можно продвигать с помощью гастрономических проектов и всероссийского бренда Made in Russia. Экспортный бренд представляет собой систему добровольной сертификации товаров, и продукция заявителей проходит проверку качества перед выдачей права на использование знака.

"Дальневосточный гектар"

Победители конкурса Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) представили в четверг в презентационной зоне ВЭФ проекты по освоению "Дальневосточного гектара". Как отметил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, данные проекты являются перспективными и должны быть реализованы.