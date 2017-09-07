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7 сентября, 15:14
Шувалов: вынесение решения о льготах для инвесторов-резидентов ТОР не далось гладко

Ранее Владимир Путин заявил, что инвесторы-резиденты ТОР или Свободного порта Владивосток будут иметь до 2025 года 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Принятие решения президентом РФ Владимиром Путиным о предоставлении 10-летней льготы инвесторам - резидентам Территорий опережающего развития (ТОР) не было гладким из-за дискуссии в правительстве, заявил в четверг первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, заявил, что инвесторы, ставшие резидентами Территорий опережающего развития (ТОР) или Свободного порта Владивосток, будут иметь до 2025 года 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов.

"Не могу сказать, что это решение гладко рождалось, поскольку такие льготы, как правило, выпадают из социальных фондов, но, выслушав все позиции за и против, в том числе жесткую позицию Минфина, президент принял решение поддержать инвесторов, - сказал Шувалов. - Сегодня президент объявил, что такие законодательные нормы возможны, и поручил правительству их подготовить и внести в Государственную Думу".

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