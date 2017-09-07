Шувалов: вынесение решения о льготах для инвесторов-резидентов ТОР не далось гладко

Ранее Владимир Путин заявил, что инвесторы-резиденты ТОР или Свободного порта Владивосток будут иметь до 2025 года 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Принятие решения президентом РФ Владимиром Путиным о предоставлении 10-летней льготы инвесторам - резидентам Территорий опережающего развития (ТОР) не было гладким из-за дискуссии в правительстве, заявил в четверг первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, заявил, что инвесторы, ставшие резидентами Территорий опережающего развития (ТОР) или Свободного порта Владивосток, будут иметь до 2025 года 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов.

"Не могу сказать, что это решение гладко рождалось, поскольку такие льготы, как правило, выпадают из социальных фондов, но, выслушав все позиции за и против, в том числе жесткую позицию Минфина, президент принял решение поддержать инвесторов, - сказал Шувалов. - Сегодня президент объявил, что такие законодательные нормы возможны, и поручил правительству их подготовить и внести в Государственную Думу".