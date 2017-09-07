Более 20 компаний претендуют на статус резидентов индустриального парка в Севастополе

Глава Корпорации развития Севастополя сообщил, что в рамках федеральной целевой программы на создание инфраструктуры парка выделят 1,6 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Более 20 компаний заявились в качестве резидентов индустриального парка "Гераклид", создаваемого в Севастополе, половина из них - местные предприятия, сообщил ТАСС четверг в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) глава Корпорации развития Севастополя Олег Николаев.

"В концепции парка прописано, что упор делается на высокотехнологичные производства. На сегодняшний день есть порядка 21 компании. Среди них есть и швейные производства, и производства строительных материалов", - сказал собеседник. Он уточнил, что половина потенциальных резидентов индустриального парка - это компании из Крыма и Севастополя, остальные - с континентальной части России.

Николаев выразил уверенность, что ему удастся найти новых резидентов, в том числе в сфере высокотехнологичных производств, поиски идут постоянно, в том числе на ВЭФ.

Глава корпорации сообщил, что в течение 1,5-2 месяцев планируется завершить корректировку технического задания для разработки концепции и проекта индустриального парка. В рамках федеральной целевой программы на создание его инфраструктуры предусмотрено 1,6 млрд рублей, из-за переноса сроков работ, связанных с корректировкой проекта, средства начнут выделять не в этом, а в 2018 году.

Индустриальный парк "Гераклид" площадью более 70 га будет расположен на территории, имеющей хорошие логистические характеристики, в том числе доступ к незамерзающему морскому порту, железнодорожной и автодорожной инфраструктуре. В Севастополе расположены крупные конструкторские бюро и образовательные учреждения.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) завершает работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.