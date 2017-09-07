На ВЭФ обсудили необходимость модернизации портовой инфраструктуры и возможность предоставления льгот для инвесторов, вкладывающих средства в строительство портов

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

"За последние восемь месяцев мы, безусловно, видим рост с точки зрения грузооборота. Если сравнить результаты 2017 года с результатами 2016 года, то рост составил 30–35% по отрасли на Дальнем Востоке", — Александр Дудко, управляющий директор ООО "Восточная стивидорная компания".

"Развитие экономики страны зависит от портов. В России далеко не полностью используются мощности, примерно на 60%, но есть спрос и нет недостатка в контейнерных грузах. Когда мы говорим о торговле, то мы наблюдаем тенденцию роста внутри России, например, наблюдается рост контейнерных перевозок на 70% в этом году по сравнению с предыдущим, а во всем мире — только на 5%", — Султан Ахмед Бин Сулайем, главный исполнительный директор DP World.

ПРОБЛЕМЫ

Развитию портовой сферы препятствует неопределенность правоприменительной практики и условий

"Когда условия принятия решений не определены из-за разных факторов, инвесторы боятся принимать решения об инвестировании, и поэтому мы все время запаздываем в принятии решений и в строительстве портов", — Надежда Жихарева, замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

"Принципиальным условием является ясность всех условий, в которых инвесторы и федеральные регуляторы должны работать. Отдельный вопрос — соблюдение государством своих обязательств. В условиях, когда мы принимаем решения, различные федеральные целевые программы, подписываем инвестиционные соглашения, а после этого в силу бюджетных решений или иной приоритизации, начинаем снимать соответствующие деньги и не исполнять соответствующие соглашения, для Дальнего Востока это губительная политика", — Александр Осипов, первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока.

Высокая конкуренция среди российских портов

"Все было бы хорошо, если бы не было столько много предложений, у нас очень жесткая конкуренция в портах. В советские времени было два порта здесь, два порта там, сейчас у нас операторы морских терминалов, их десятки, 23 — во Владивостоке, около 20 — в Находке", — Денис Сарана, член совета директоров ОАО "Владивостокский морской рыбный порт".

"Находкинский порт очень мало загружен, у нас резерв еще двукратный есть, даже трехкратный. <…> По количеству — мы только на треть загружены", — Денис Сарана.

Необходимость дополнительных инвестиций

"Не хватает инвестиций для того, чтобы построить быстрее, чем строится сейчас, но очевидно, что рост морских портов произойдет в перспективе нескольких последующих лет", — Лейла Мамедзаде, председатель совета директоров группы "Сумма".

Отсутствие четкой программы господдержки

"Нет никакой системы и никаких критериев по привлечению государственных инвестиций, я имею в виду, источников финансирования. Есть социально значимые порты, где нужно полностью инвестировать, есть порты с высокой степенью доходности, куда всегда придут инвестиции. Но нет критериев, а нам как инвесторам важно их знать", — Василий Варения, председатель совета директоров ООО "Морской порт "Суходол".

РЕШЕНИЯ

Техническое обновление инфраструктуры портов

"Когда мы говорим о действующих мощностях, мы понимаем, когда они создавались, они не всегда отвечают текущим потребностям в части глубин и характеристик принимающих судов, поэтому, безусловно, нужно строить новые", — Надежда Жихарева.

"Нужна постоянная модернизация и переход на электронный режим, узаконить электронную подпись, чтобы ускорить процесс прохождения грузов через порты", — Султан Ахмед Бин Сулайем.

Предоставление льгот

"Государству нужно попытаться помочь инвесторам пользоваться льготами. Мне понравилась идея о том, что железнодорожные компании могут сотрудничать с портовыми хозяйствами в общих интересах, тут тоже надо предусмотреть системы оптимизации взаимодействия", — Султан Ахмед Бин Сулайем.

Развитие промышленности в регионе

"Россия богата природными ресурсами, возникает вопрос: почему нет никаких проектов по обработке сырья? Здесь добывается уголь высокого качества, можно его превращать в жидкость, почему нужно экспортировать сырье, если можно вкладывать средства не только в транспортировку, но и в обработку сырья", — Султан Ахмед Бин Сулайем.

Использование механизма инфраструктурной ипотеки

"Сейчас прорабатывается механизм инфраструктурной ипотеки, мы с Министерством экономического развития над этим работаем — когда инвестор платит в настоящий момент свои заемные средства, а государство рассматривается как госгарантия с отложенным платежом, компенсирует затраты инвестора в объекты, которые должны находиться исключительно в федеральной собственности", — Надежда Жихарева.