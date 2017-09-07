Губернатор региона отметил, что в области построено почти 200 км межпоселковых газопроводов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Вологодской области планируют увеличить уровень газификации региона с нынешних 63% до 72% к 2022 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил в четверг, на третьем Восточном экономическом форуме, губернатор региона Олег Кувшинников.

"За последние десять лет было вложено почти 2 млрд рублей в газификацию Вологодской области, в строительство межпоселковых газопроводов, их построено почти 200 км. Уровень газификации за последние несколько лет увеличился с 49% до 63%. К 2022 году уровень газификации в результате строительства газоотводов увеличится с 63% до 72%, что превысит среднероссийский показатель", - сказал Кувшинников.

По словам губернатора, власти региона обсуждали вопросы продолжения газификации области на недавней встрече с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в Ухте.

"Мы договорились о продолжении газификации районов, строительстве газопроводов-отводов на [города] Кириллов, Белозерск, Вытегру. Договорились о продолжении программ теплоэнергетики, прежде всего, - это концессия, которую мы сейчас отрабатываем уже по всей территории Вологодской области. Разговор касался и восстановления дорог после проезда тяжелой техники. На прошлой неделе в область поступил второй транш в размере 435 млн рублей на дороги, в целом уже 760 млн рублей "Газпром" выделяет нам на восстановление дорог, это колоссальная сумма", - отметил глава региона.

В частности, в рамках реализуемой программы развития газоснабжения Вологодской области предусмотрена газификация 60 населенных пунктов, в том числе наиболее крупных - городов Кириллов, Белозерск, Вытегра и села Липин Бор. Предполагается, что до 2020 года будет газифицирован 21 из 26 районов области.

В ближайшей перспективе ожидается строительство газопроводов-отводов для газификации Кирилловского, Вытегорского, Вашкинского, Белозерского, Харовского, Устюженского районов Вологодской области. Объем инвестиций по данным объектам составит более 22 млрд рублей.

О форуме

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) завершает работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.