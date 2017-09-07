Губернатор региона отметил, что в области построено почти 200 км межпоселковых газопроводов
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Вологодской области планируют увеличить уровень газификации региона с нынешних 63% до 72% к 2022 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил в четверг, на третьем Восточном экономическом форуме, губернатор региона Олег Кувшинников.
"За последние десять лет было вложено почти 2 млрд рублей в газификацию Вологодской области, в строительство межпоселковых газопроводов, их построено почти 200 км. Уровень газификации за последние несколько лет увеличился с 49% до 63%. К 2022 году уровень газификации в результате строительства газоотводов увеличится с 63% до 72%, что превысит среднероссийский показатель", - сказал Кувшинников.
По словам губернатора, власти региона обсуждали вопросы продолжения газификации области на недавней встрече с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в Ухте.
"Мы договорились о продолжении газификации районов, строительстве газопроводов-отводов на [города] Кириллов, Белозерск, Вытегру. Договорились о продолжении программ теплоэнергетики, прежде всего, - это концессия, которую мы сейчас отрабатываем уже по всей территории Вологодской области. Разговор касался и восстановления дорог после проезда тяжелой техники. На прошлой неделе в область поступил второй транш в размере 435 млн рублей на дороги, в целом уже 760 млн рублей "Газпром" выделяет нам на восстановление дорог, это колоссальная сумма", - отметил глава региона.
В частности, в рамках реализуемой программы развития газоснабжения Вологодской области предусмотрена газификация 60 населенных пунктов, в том числе наиболее крупных - городов Кириллов, Белозерск, Вытегра и села Липин Бор. Предполагается, что до 2020 года будет газифицирован 21 из 26 районов области.
В ближайшей перспективе ожидается строительство газопроводов-отводов для газификации Кирилловского, Вытегорского, Вашкинского, Белозерского, Харовского, Устюженского районов Вологодской области. Объем инвестиций по данным объектам составит более 22 млрд рублей.
Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) завершает работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.