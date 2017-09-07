Ремонт линии "Сибур Тобольска" связан с потерей производительности катализатора

Компания планирует восстановить производство в течение нескольких дней

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Остановка на ремонт одной из двух линий по производству полимеров "Сибур Тобольска" связана с потерей производительности катализатора, сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума предправления компании Дмитрий Конов.

"Мы хотели попробовать проработать до конца года без остановки на ремонт, не теряя на производительности катализатора. Сейчас мы увидели, что падение производительности катализатора оказалось чуть более сильным, чем мы ожидали, и приняли решение остановиться на ремонт", - сказал собеседник агентства.

Во вторник стало известно, что "Сибур" остановил на ремонт одну из двух линий по производству полимеров на "Сибур Тобольске". Ранее Конов сообщал ТАСС, что компания планирует восстановить производство в течение нескольких дней.

"Сибур Тобольск" - предприятие по переработке углеводородного сырья и выпуску полимеров, входящее в состав "Сибура".