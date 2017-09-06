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7 September, 15:54
В строительстве судов на Дальнем Востоке могут принять участие корейские инвесторы

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка также пригласил инвесторов из Южной Кореи работать в рыбоперерабатывающей сфере

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Корейские инвесторы смогут принять участие в строительстве судов в ДФО после приглашения, полученного ими в рамках третьего Восточного экономического форума от министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

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"Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на рабочей встрече с министром морских дел и рыболовства Республики Корея Комом Ен Чуном, прошедшей на ВЭФ-2017, пригласил корейских инвесторов работать в судостроении и рыбоперерабатывающей сфере", - говорится в сообщении.

"На Дальнем Востоке реализуется особая политика в этой сфере. Принят специальный закон, и впервые в истории России запускается программа "квоты в обмен на инвестиции". Теперь добыча водных биоресурсов увязывается с обязательствами по строительству рыбоперерабатывающих заводов на территории Дальнего Востока или судов. Республика Корея - одна из мировых лидеров в области судостроения, обладающая большим опытом, ресурсами и передовыми технологиями. Реализация совместных проектов по строительству верфи на Дальнем Востоке на базе существующих площадок в Приморье и в Хабаровском крае может стать основой совместной нашей работы", - цитирует Галушку пресс-служба.

Поясняется, что доля выделяемых инвестиционных квот составляет 20% от общего размера допустимого улова. Количественно это значит 500 тыс. тонн ресурса. 15% инвестиционных квот будет направлено на строительство судов, 5% - на создание рыбоперерабатывающих предприятий.

По результатам реализации программы планируется построить до 70 новых современных средне- и малотоннажных рыбопромысловых судов.

По словам министра, инвесторам, которые будут работать в сфере судостроения, будут доступны все льготы от работы на территориях опережающего развития, Свободного порта Владивосток, налоговые преференции и административную поддержку бизнеса.

"У нас также запущена информационная система сопровождения инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, работающая в режиме онлайн", - приводится в сообщении пояснение Галушки.

ВЭФ-2017 завершится во Владивостоке 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017Развитие Дальнего ВостокаРеспублика КореяГалушка, Александр Сергеевич
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