Формирование условий для легальной работы бизнеса, а также развитие транспортной и сервисной инфраструктуры помогут привлечь инвестиции в ДФО, считают эксперты

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к Дальнему Востоку

"Дальний Восток — богатейший регион, это подтверждает факт наличия большого количества инвестиционных проектов, в том числе с участием иностранного капитала", — Алексей Суворов, генеральный директор ООО "Нью Технолоджис".

"Активность бизнеса настолько высокая, что мне приходится среди сессии убегать, чтобы подписывать соглашения. На 16 млрд рублей мы с тайскими коллегами подписали сейчас бумагу. <…> Десятки стран интересуются Дальним Востоком, и те проценты прибыли, которые зарабатывают наши компании, реализуя проекты, свидетельствуют о том, что они привлекают больше инвестиции", — Денис Тихонов, генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока".

ПРОБЛЕМЫ

Сокращение региональных программ поддержки бизнеса

"Нельзя обойти вниманием факт сокращения региональных программ поддержки бизнеса в целом. То есть власти рассчитывают на федеральные программы, свои сокращают для пополнения собственного бюджета, наверное", — Алексей Суворов.

Формализм во взаимодействии с инвесторами

"Для получения статуса резидента мы должны соответствовать определенным требованиям — быть компанией по производству продуктов питания, что не совсем так. Мы оказываем услуги по дообработке не только пищевых продуктов, но и сырья для производства лекарств и косметики. В результате налоговые льготы могут быть аннулированы по формальным признакам", — Сергей Будник, управляющий партнер компании "Тиклиор".

Недоверие к судебной системе

"Речь идет даже не о таких глобальных вещах, как коррупция, а более тривиальных — отсутствии у наших судей компетенции", — Вячеслав Югай, руководитель группы по Дальнему Востоку адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры".

Отсутствие сервисной инфраструктуры

"Существуют некоторые технические проблемы, например, с визовой системой. Мы можем заранее подать документы на электронную визу и получить ее в аэропорту. В это раз многие японские бизнесмены приняли участие в форуме, но большинство боялись. Поэтому мы традиционным образом заранее подали документы и получили визу. Потому что были случаи отказа в аэропорту", — Кунио Окада, генеральный директор Института экономики России и новых независимых государств.

"На Дальнем Востоке, по мнению зарубежных инвесторов, нет компаний, который были бы способны сопровождать их бизнес и оказывать качественные услуги — юридические, финансовые, услуги корпоративного секретаря", — Вячеслав Югай.

Неразвитость транспортной инфраструктуры

"Несмотря на то, что Владивосток обладает уникальным географическим положением — 2 часа на самолете до Токио, 1,5–2 — до Сеула, 2,5 часа до Пекина, если кто-то ездил в Китай — он меня прекрасно поймет. В Пекин из Владивостока летает всего два рейса, и если вы совершаете короткие бизнес-поездки, а это все, что вы можете себе позволить, если вы занятой человек, то вам достаточно сложно будет это делать", — Вячеслав Югай.

РЕШЕНИЯ

Индивидуальный подход при работе с инвесторами

"Было такое чувство, что организация, занимающаяся привлечением инвестиций, настолько глубоко технически погружена в вопрос, что некоторые вопросы, которые специфичны нашему бизнесу, были проработаны с их стороны даже лучше, чем с нашей", — Никита Демехин, генеральный директор ООО "Научно-технический центр Пожинжиниринг".

Постоянный мониторинг и контроль состояния площадок

"Информация по всем площадкам, по тем параметрам, которые мы заявляли, — нам была сделана замечательная подборка, оперативно были организованы все встречи. Отдельно хочу отметить, что по каждой площадке есть хорошая презентация, вплоть до того, что сделаны даже съемки с дрона", — Никита Демехин.

"Что хотелось бы посоветовать к изменению — в первую очередь получить на руки актуальную информацию о площадках и лично посетить каждую, чтобы не было таких казусов, когда мы приезжаем на площадку, и сами представители агентства удивляются увиденному там", — Алексей Суворов.

Эффективная кадровая политика для привлечения инвесторов

"Я начал сам собирать сотрудников и проводить тренинги, командно-штабные учения, подобрали хорошие кадры для агентства", — Вячеслав Шпорт, губернатор Хабаровского края.

Создание условий для легальной работы бизнеса

"Основной вектор — надо дать условия бизнесу работать "в белую". Тот бизнес, который будет работать "в белую" должен иметь преимущество по сравнению с тем бизнесом, который работает в теневых формах", — Андрей Белоусов, помощник президента РФ.

Взаимодействие между государственными институтами и бизнесом

"Я собираю группу, не 50, не 100 человек, потому что бесполезно, человек 10–12 определенной отрасли, допустим, представителей торговли и сервиса. Прихожу в аудиторию, не в правительстве встречаюсь, снимаю галстук, и тогда я получаю реально обратную связь", — Александр Левинталь, губернатор Еврейской автономной области.

Оптимизация формы предоставления информации инвесторам

"В большом массиве организаций, которые занимаются развитием, очень сложно найти тот телефон, на который нужно звонить, чтобы он всегда работал. <…> Необходимо сделать общий портал сопровождения всех инвестиционных проектов, чтобы одну точку входа выстроить как в онлайн-пространстве, так и физически", — Денис Тихонов.