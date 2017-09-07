Альфа-банк и KEXIM выделят $500 млн на развитие торговли между РФ и Южной Кореей

Сообщается, что Альфа-банк уже профинансировал торговые контракты между Россией и Южной Кореей на общую сумму $1,1 млрд

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Альфа-банк и Экспортно-импортный банк Кореи (KEXIM) выделят $500 млн в ближайшие пять лет на поддержку экспортно-импортных торговых контрактов, а также реализацию проектов при участии российских и южнокорейских контрагентов. Соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве был подписан в рамках Восточного экономического форума, сообщила пресс-служба Альфа-банка.

Согласно меморандуму, текущий возобновляемый лимит Альфа-банка в KEXIM, действующий два года, увеличен с $290 млн до $350 млн. На горизонте 5 лет стороны считают достижимой цель по наращиванию объемов финансирования российско-корейской торговли до $500 млн.

Сообщается, что Альфа-банк уже профинансировал торговые контракты между Россией и Южной Кореей на общую сумму $1,1 млрд, включая поставки электроники, бытовой техники, автомобилей корейских марок.

Претендовать на финансирование вправе заемщики, имеющие как импортные, так и экспортные контракты с корейскими компаниями или их российскими дочками.