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7 сентября, 16:25
Россия в октябре предложит Монголии ряд альтернатив строительству ГЭС на притоке Байкала

В частности, будет предложена модернизация существующей линии электропередачи и строительство новых ЛЭП, в том числе с выходом на Китай, а также энергомост в рамках азиатского энергокольца

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Россия на заседании рабочей группы с Монголией в октябре этого года намерена предложить ряд альтернатив строительству ГЭС на притоке Байкала, реке Селенге, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской в кулуарах Восточного экономического форума.

"В повестку межправкомиссии [с Монголией] мы обязательно включим вопрос по ГЭС на Селенге с учетом озабоченности граждан по итогам общественных слушаний в Иркутской области и республике Бурятия. Принимая во внимание озабоченность наших монгольских соседей в связи с дефицитом электроэнергии готовы предложить им альтернативные варианты. Уже сформирована рабочая группа по Селенге, она будет заседать в начале октября в Улан-Баторе, до межправительственной комиссии, которая будет в конце октября", - сказал Донской.

По его словам, в качестве альтернатив будет предложена модернизация существующей линии электропередачи и строительство новых ЛЭП, в том числе с выходом на Китай, а также энергомост в рамках азиатского энергокольца. В таком случае, по мнению российского министра, цена электричества для Монголии будет ниже, чем в случае реализации проекта ГЭС.

"Еще есть вариант строить у них генерацию. Сейчас существует большое количество чистых угольных технологий и они могут использовать свои богатые угольные ресурсы, есть вариант с альтернативной энергетикой, в том числе солнечной. У нас есть свое производство солнечных панелей и мы можем обеспечить им качественную солнечную генерацию. Наши компании заинтересованы в реализации всех этих проектов", - добавил Донской.

При этом он отметил, что вариант энергетического энергокольца считает наиболее реалистичным.

"На мой взгляд, самый реалистичный вариант - это большое энергетическое кольцо. Дело в том, что сейчас в Монголии запускается добыча на новых угольных месторождениях, к тому же у них идет модернизация железной дороги, вдоль которой можно проложить провода. К тому же у нас большой переизбыток мощностей на Дальнем Востоке", - сказал собеседник агентства.

ГЭС на Селенге

Планы испытывающей энергодефицит Монголии по строительству каскада гидроэлектросооружений на главном притоке Байкала - реке Селенге и впадающих в нее реках обсуждаются последние несколько лет. По мнению ученых, проекты могут негативно сказаться на экосистеме озера и самой Селенге, особенно в условиях маловодного периода, наблюдающегося сейчас в бассейне Байкала. Ученые также обращали внимание на сейсмическую опасность территории возможного строительства ГЭС.

При этом "Россети" уже предлагали построить для обеспечения поставок дополнительных 1 ГВт в Монголию линию электропередачи вместо возведения новых генерирующих мощностей. В частности компания уточняла ТАСС, что ЛЭП может стать частью Большого Азиатского энергокольца.

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