Объем заключенных на ВЭФ соглашений составил порядка 2,5 трлн рублей

Вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что часть соглашений заключается в закрытом формате, данные об этих сделках появятся позже

"На полях форума, по сегодняшним подсчетам, заключено 217 соглашений на сумму порядка 2,5 трлн рублей. Часть соглашений заключается в закрытом формате, эта информация будет представлена позже", - сказал он.

6-7 сентября 2017 года во Владивостоке (Приморский край) в третий раз прошел Восточный экономический форум - одна из крупнейших российских международных конференций. Цели и задачи форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока, экспертная оценка его потенциала, расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток.

В 2016 году ВЭФ посетили 4,6 тыс. человек из 56 стран. Было подписано 214 соглашений на общую сумму 1,85 трлн рублей.