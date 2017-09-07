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7 сентября, 16:06
Объем заключенных на ВЭФ соглашений составил порядка 2,5 трлн рублей
© Валерий Шарифулин/фотохост-агентство ТАСС

Вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что часть соглашений заключается в закрытом формате, данные об этих сделках появятся позже

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Объем заключенных на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашений составил порядка 2,5 трлн рублей, сообщил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

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"На полях форума, по сегодняшним подсчетам, заключено 217 соглашений на сумму порядка 2,5 трлн рублей. Часть соглашений заключается в закрытом формате, эта информация будет представлена позже", - сказал он.

6-7 сентября 2017 года во Владивостоке (Приморский край) в третий раз прошел Восточный экономический форум - одна из крупнейших российских международных конференций. Цели и задачи форума - содействие ускоренному развитию экономики российского Дальнего Востока, экспертная оценка его потенциала, расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток.

В 2016 году ВЭФ посетили 4,6 тыс. человек из 56 стран. Было подписано 214 соглашений на общую сумму 1,85 трлн рублей.

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ВЭФ-2017Развитие Дальнего ВостокаРоссияТрутнев, Юрий Петрович
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