Донской: ВБ, вероятно, не будет участвовать в проекте возведения ГЭС на притоке Байкала

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сказал, что проект грозит репутационными рисками для этого финансового института

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Всемирный банк, вероятнее всего, не станет принимать участие в проекте по возведению трех ГЭС на реке Селенге, притоке Байкала, полагает министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Всемирный банк едва ли будет инвестировать в проект, который грозит репутационными рисками для этого финансового института", - сказал Донской ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума.

В начале октября 2016 года стало известно, что Всемирный банк вразрез с ранее достигнутыми договоренностями, без проведения общественных слушаний на территории России, объявил тендер на проведение аукциона на разработку проектов ГЭС "Шурэн" и водохранилища "Орхон" на реках в Монголии. В связи с этим в банк обратился министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. В письме он просил разъяснить ситуацию. Позже последовал ответ с отрицанием объявления тендера.

Планы испытывающей энергодефицит Монголии по строительству каскада гидроэлектросооружений на главном притоке Байкала - реке Селенге и впадающих в нее реках обсуждаются последние несколько лет. По мнению ученых, проекты могут негативно сказаться на экосистеме озера и самой Селенге, особенно в условиях маловодного периода, наблюдающегося сейчас в бассейне Байкала. Ученые также обращали внимание на сейсмическую опасность территории возможного строительства ГЭС.