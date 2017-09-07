В Вологодской области будут выделять по 300 тыс. рублей за первого родившегося ребенка

Местные власти намерены предоставлять при рождении первого ребенка региональный материнский капитал и льготную ипотеку

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области разрабатывает проект "Первый материнский капитал", в соответствии с которым планируется, начиная с 2018 года, выделять семьям по 300 тыс. рублей при рождении первого ребенка. В областном бюджете на эти цели потребуется около 1,5 млрд рублей на предстоящие три года, окончательные суммы и механизмы обсуждаются, рассказал ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор региона Олег Кувшинников.

"Мы обсуждаем возможность предоставления регионального материнского капитала семьям при рождении первого ребенка и льготную ипотеку. Обсуждаем сумму ("первого материнского капитала" - прим. ТАСС) в 300 тысяч рублей с 2018 года, при формировании бюджета на 2018 год это учитываем. И запускаем специальный ипотечный продукт, который будет синхронизирован с первым материнским капиталом, который можно будет размещать в качестве первоначального взноса, при рождении каждого последующего ребенка процентная ставка будет компенсироваться", - сказал губернатор.

По его словам, "минимальная сумма на этот проект - 1,5 млрд рублей в бюджете области на ближайшие три года". "Соответствующий законопроект появится в конце этого - начале следующего года, как только будет отработан вопрос с банками-партнерами. Проект был запущен в работу только неделю назад, но я уверен, что у него большие перспективы", - добавил он.

Как отметил губернатор, проблемы регионов Северо-Западного федерального округа и Дальнего Востока схожи. Это огромные территории с минимально развитой инфраструктурой и очень низкой плотностью населения. Отдельная проблема - отток населения в крупные мегаполисы.

"И Дальний Восток, и Вологодская область сейчас делают все возможное, чтобы отток остановить. Это развитие инфраструктуры, строительство социальных объектов, повышение качества жизни, развитие базовых университетов. Поэтому сейчас и Дальний Восток, и наш регион отток населения все-таки приостановили, но рождаемость пока не очень хорошая. Мы должны увеличить меры господдержки, мы понимаем, что растущая экономика может быть только с растущим населением", - сказал Кувшинников.

Третий Восточный экономический форум завершает работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.