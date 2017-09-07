Лидеры России, Японии и Монголии вручили кубки победителям юниорского турнира по дзюдо

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Президент России Владимир Путин напомнил, что первый российско-японский турнир по дзюдо состоялся ровно 100 лет назад, а теперь он возрождается

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил призеров и всех участников Международного юниорского турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано. Глава российского государства вместе с премьером Японии Синдзо Абэ и президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой вручили кубки победителю и призерам поединка в категории свыше 100 кг. Выступая по завершении соревнования, Путин напомнил, что первый российско-японский турнир по дзюдо состоялся ровно 100 лет назад, а теперь он возрождается. "Мы сделаем все для того, чтобы этот турнир повторялся регулярно, на ежегодной основе", - сказал Путин. Президент России поздравил всех участников соревнования. "Желаю вам новых запоминающихся схваток и встреч", - сказал он.