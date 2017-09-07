Лидеры России, Японии и Монголии вручили кубки победителям юниорского турнира по дзюдо

Президент России Владимир Путин напомнил, что первый российско-японский турнир по дзюдо состоялся ровно 100 лет назад, а теперь он возрождается
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил призеров и всех участников Международного юниорского турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано. Глава российского государства вместе с премьером Японии Синдзо Абэ и президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой вручили кубки победителю и призерам поединка в категории свыше 100 кг.
Выступая по завершении соревнования, Путин напомнил, что первый российско-японский турнир по дзюдо состоялся ровно 100 лет назад, а теперь он возрождается. "Мы сделаем все для того, чтобы этот турнир повторялся регулярно, на ежегодной основе", - сказал Путин.
Президент России поздравил всех участников соревнования. "Желаю вам новых запоминающихся схваток и встреч", - сказал он.
Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров и юниорок до 21 года проводится под патронажем Путина и Абэ в рамках спортивной программы Восточного экономического форума. Он приурочен к столетнему юбилею первого международного поединка дзюдоистов России и Японии, который прошел во Владивостоке в 1917 году.
У юниоров в весовой категории до 55 кг победил россиянин Мурад Мирзаханов, до 60 кг - японец Киосиро Камирио, до 66 кг - россиянин Аюб Хазалиев, до 73 кг - японец Риюсиро Шимада, до 81 кг - россиянин Фуад Хаспладов, до 90 кг - японец Такума Абэ, до 100 кг - японец Кентаро Иида, свыше 100 кг - японец Хьёга Ота.
У юниорок выиграли японки. В весовой категории до 44 кг - Эми Яманари, до 48 кг - Кимика Вада, до 52 кг - Юта Абэ, до 57 кг - Эрика Окада, до 63 кг - Сейко Ватанабе, до 70 кг - Юна Тада, до 78 кг - Рейна Танака, свыше 78 кг - Акиро Сонэ.
Помимо Путина, Абэ и Баттулги, соревнования посетили заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, помощник президента РФ Игорь Левитин, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, президент Федерации дзюдо России Дмитрий Анисимов, Ясухиро Ямасита, президент института Кодокан (Токио) Харуки Уемура, дочь президента Монголии Намуун Баттулга, генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба, первый вице-президент Федерации дзюдо России Аркадий Ротенберг, президент Европейского союза дзюдо, вице-президент Международной федерации дзюдо Сергей Соловейчик, олимпийские чемпионы по дзюдо Арсен Галстян, Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев.
Третий Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.