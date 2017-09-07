СП ТМХ и Hitachi будет поставлять тяговые системы для ж/д транспорта на экспорт

Производство на площадке завода "Метровагонмаш" могут запустить в 2018 году

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Совместное предприятие японской Hitachi и ЗАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ), меморандум по которому был подписан в четверг на полях ВЭФ, будет поставлять продукцию на экспорт, сообщил ТАСС представитель ТМХ.

"Мощность производства - 200 тяговых систем в год. Предполагается, что продукция будет реализовываться не только в России, но и поставляться на экспорт", - сказал он.

По его словам, совместное производство на площадке завода "Метровагонмаш" может быть запущено в 2018 году.

ЗАО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и генераторов и другое железнодорожное оборудование. Единственным акционером холдинга является Breakers Investments BV (Нидерланды), 33% которой в свою очередь принадлежит французскому концерну Alstom, а остальными акциями владеют структуры предпринимателей Искандера Махмудова и Андрея Бокарева.