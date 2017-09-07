Японские бизнесмены изучат возможности локализации производств в Смоленской области

Власти региона и японские бизнесмены обсудят перспективы инвестирования в машиностроение, трубную промышленность и сельское хозяйство

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Японские бизнесмены посетят Смоленскую область в сентябре 2017 года и изучат возможности локализации своих предприятий в регионе. Договоренность о визите делегации из Японии была достигнута на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации Смоленской области.

"По итогам встреч на площадках ВЭФ-2017 губернатора региона Алексея Островского достигнута договоренность, что в сентябре Смоленскую область посетит японская бизнес-делегация, планирующая изучить возможности для локализации и развития предприятий на территории нашего региона", - пояснили в областной администрации.

Представители региональных властей и японские бизнесмены намерены обсудить перспективы инвестирования в машиностроение, трубную промышленность, сельское хозяйство.

Также азиатским предпринимателям представят площадку индустриального парка "Феникс" и существующую в Смоленской области и единственную в ЦФО территорию опережающего развития (ТОР).