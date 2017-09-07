Японские бизнесмены изучат возможности локализации производств в Смоленской области

Власти региона и японские бизнесмены обсудят перспективы инвестирования в машиностроение, трубную промышленность и сельское хозяйство
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Японские бизнесмены посетят Смоленскую область в сентябре 2017 года и изучат возможности локализации своих предприятий в регионе. Договоренность о визите делегации из Японии была достигнута на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации Смоленской области.
"По итогам встреч на площадках ВЭФ-2017 губернатора региона Алексея Островского достигнута договоренность, что в сентябре Смоленскую область посетит японская бизнес-делегация, планирующая изучить возможности для локализации и развития предприятий на территории нашего региона", - пояснили в областной администрации.
Представители региональных властей и японские бизнесмены намерены обсудить перспективы инвестирования в машиностроение, трубную промышленность, сельское хозяйство.
Также азиатским предпринимателям представят площадку индустриального парка "Феникс" и существующую в Смоленской области и единственную в ЦФО территорию опережающего развития (ТОР).
"На Дальнем Востоке работает 19 ТОР, но смоленская - единственная в ЦФО. Японским бизнесменам понятно, как работает этот вид поддержки бизнеса, и они высказали заинтересованность в изучении в работе на территории ТОР в центре России", - отметил собеседник агентства.
Выступая в рамках ВЭФ-2017 на панельной сессии "Россия - Япония", губернатор Островский сказал, что одна из веских причин локализовать экспортоориентированные предприятия японских компаний на территории региона заключается в том, что это кратчайший путь поставки товаров в страны Евросоюза.
"Еще один аргумент в пользу размещения, как аграрных, так и промышленных производств, - в радиусе 500 километров от Смоленска проживает более 60 млн человек и около 25 млн - в московской агломерации", - привели слова Островского в пресс-службе администрации.
Глава региона добавил, что для инвесторов власти готовы предоставить налоговые льготы, возможность подключиться к инженерным сетям, построенным за счет бюджетных средств, выгодные условия аренды земельных участков и другие меры поддержки.
ВЭФ завершится во Владивостоке 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.