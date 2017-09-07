В рамках ВЭФ прошло пленарное заседание с участием Владимира Путина

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ

Успешное проведение форума свидетельствует о росте интереса к региону

"В этом году у нас собрались гости более чем из 60 стран. Признателен всем вам за интерес к российскому Дальнему Востоку, его настоящему и будущему <…>. Из года в год действительно растет интерес к этому форуму", — Владимир Путин, президент РФ.

"Этот форум проводится уже в третий раз. Как я вижу, он становится все более насыщенным", — Синдзо Абэ, премьер-министр Японии.

Экономика российского Дальнего Востока растет опережающими темпами

"Мы формируем особые новаторские подходы к управлению Дальним Востоком. За последние четыре года принято 19 федеральных законов, которые заложили новую основу для работы по подъему региона", — Владимир Путин.

"За последние три года рост промышленного производства на Дальнем Востоке опережает средний рост, средние показатели роста по Российской Федерации — это 8,6%. Валовый региональный продукт вырос на 4,2%. В 2017 году динамика позитивная, более того, нарастающая. Так, инвестиции в основной капитал за первое полугодие выросли почти на 20%", — Владимир Путин.

Российский Дальний Восток открывает уникальные возможности для инвесторов за счет налоговых льгот, облегченного административного режима и широчайшего набора отраслей и сфер для вложений

"Для реализации амбициозных проектов Дальний Восток представляет собой уникальное сочетание возможностей и конкурентных преимуществ — это льготные налоговые режимы и комфортные административные процедуры, которые по многим параметрам превосходят или находятся на уровне самых продвинутых территорий развития как в АТР, так и в мире. Это доступные природные ресурсы: уголь, нефть, газ, металлы; низкие энерготарифы — например, в Благовещенске, Владивостоке, Хабаровске они ниже, чем в Пусане, Сеуле, Осаке, Токио и Пекине", — Владимир Путин.

"Чтобы у бизнеса была возможность быстро и дешево доставлять свою продукцию из стран АТР в Европу и назад, в другие регионы, на Дальнем Востоке прокладываются новые транспортные коридоры и наращиваются портовые мощности. Предметно изучаем возможность строительства железнодорожного перехода на остров Сахалин. Вместе с развитием Северного морского пути, модернизацией БАМа и Транссиба, реализацией других проектов все это позволит превратить российский Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира", — Владимир Путин.

Льготы для инвесторов будут расширены

"Любой инвестор, ставший резидентом ТОР или свободного порта Владивосток до 2025 года, будет иметь десятилетнюю льготу по уплате страховых взносов, тогда как прежде эту льготу можно было получить не позднее трех лет с момента создания ТОРа", — Владимир Путин.

"Для крупных инвестиционных проектов — свыше 100 млрд рублей — будет продлена льгота по налогу на прибыль: с 10 до 19 лет", — Владимир Путин.

"Предлагаю для иностранных инвесторов, которые вложат в Дальний Восток десять и более десяти миллионов долларов, предусмотреть упрощенный порядок предоставления российского гражданства", — Владимир Путин.

Государство создает условия для формирования нового качества жизни и комфортной среды на Дальнем Востоке

"Важнейшее направление нашей работы, имеющее принципиальное значение для благополучия людей, — это формирование современной социальной инфраструктуры", — Владимир Путин.

"Чтобы Дальний Восток уверенно развивался, чтобы люди видели перспективу, здесь не только нужно создавать центры экономического роста и новые рабочие места, но и строить новые больницы, медицинские и культурные центры, детские сады, школы, заниматься благоустройством, учитывая запросы граждан, менять облик городов и поселков. До 2025 года необходимо вывести основные показатели социального развития региона на уровень выше среднероссийского", — Владимир Путин.

Южная Корея, Япония и Монголия заинтересованы в развитии двусторонних экономических связей с Россией

"Южная Корея заинтересована в ускоренном продвижении переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между Кореей и ЕАЭС", — Мун Чжэ Ин, президент Южной Кореи.

"Я собираюсь сделать акцент на сотрудничестве с Россией. Например, (сотрудничество) в судостроении и морской логистике может стать новой моделью корейско-российских экономических связей", — Мун Чжэ Ин. Среди других сфер сотрудничества президент Южной Кореи назвал газовую отрасль, сельское хозяйство, ИКТ, переработку отходов, развитие туристической инфраструктуры, здравоохранение и образование.

"Всего лишь за один год между Японией и Россией начались подвижки, которых мы не смогли сделать за 70 лет до этого. Если продолжать такие шаги еще год, а потом еще год, то, уверен, мы увидим впереди не что иное, как блестящее будущее японско-российских отношений, которые смогут в полной мере раскрыть весь имеющийся у них потенциал", — Синдзо Абэ.

"Монголия — страна без доступа к морю, для нас является очень важной возможностью выход к морю для экспорта нашей продукции. Россия предоставит Монголии конкурентоспособные льготные тарифы для транзита нашей продукции. Хочу выразить благодарность Вам, Владимир Владимирович, и другим официальным лицам в подготовке договора о транзитных перевозках. Этот вопрос обсуждался на протяжении многих лет, и мы смогли достичь результатов", — Халтмаагийн Баттулга, президент Монголии.

Формирование единой энергетической системы может стать основой для экономической интеграции стран Северо-Восточной Азии при непосредственном участии России

Президенты России и Южной Кореи отметили значительные перспективы для сотрудничества в сфере электроэнергетики — формирование общей для стран региона системы поставок электроэнергии, снабжения и инфраструктуры, что откроет принципиально другие возможности для расширения многостороннего сотрудничества в других сферах экономики.

"Хочу, чтобы Россия сыграла лидирующую роль в этом направлении <…>. В Северно-Восточной Азии может быть создано крупнейшее в мире энергетическое сообщество, и это может стать базой для формирования экономической интеграции в Северо-Восточной Азии по модели ЕС и запуска механизма многосторонней безопасности", — Мун Чжэ Ин.

В связи с ростом напряженности на корейском полуострове лидеры стран высказались за необходимость воздействия на КНДР для достижения стабилизации ситуации в регионе

"Это не легкий, не простой и не быстрый путь решения проблемы, но единственно правильный, а именно — нужно выйти на переговоры, нужно убедить в том числе Северную Корею в том, что и для них это самый лучший способ решения проблемы. Нужно постепенно втягивать Северную Корею в сотрудничество в регионе <...>. Контрпродуктивно, на мой взгляд, нагнетание какой-то военной атмосферы, истерии", — Владимир Путин.

"Для разрешения северокорейской проблемы вместе с международным сообществом мы применяем санкции и оказываем давление, но цель применения таких мер — это разрешение мирным путем, дипломатическим путем этого вопроса", — Мун Чжэ Ин.

"Нам необходимо добиться того, чтобы Северная Корея незамедлительно и полностью выполнила все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, отказалась от всех программ по созданию ядерного оружия и разработке баллистических ракет полноценным, верифицируемым и необратимым способом <…>. Международное сообщество должно принудить Северную Корею коренным образом изменить свою политику", — Синдзо Абэ.