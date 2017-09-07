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7 сентября, 16:42
Галушка: Южная Корея может получить до трети доли в проекте "Хасан - Раджин"

Министр по развитию Дальнего Востока отметил, что 67% доли принадлежит РЖД

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Южная Корея может получить до трети доли в проекте "Хасан - Раджин", предполагающем модернизацию железной дороги из России в КНДР. Об этом сообщил журналистам министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

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"Речь идет о проекте "Хасан - Раджин", оператором этого проекта является "РасонКонТранс", структура капитала этой компании такова, что 67% принадлежит Российской Федерации, компании "РЖД", 33% - КНДР. И когда изначально такая структура формировалась, все стороны исходили из того, что 67%, в них "сидит" половина или треть, "РЖД" всегда об этом заявляла. И сейчас мы вновь это подтвердили, что 33% ждут южнокорейскую сторону", - сказал он.

По словам министра, южнокорейская сторона четыре года обсуждает рентабельность данного проекта.

"Мы надеемся, что они когда-нибудь уже досчитают рентабельность. И мы будем не говорить о трехсторонних проектах, а перейдем к практической реализации на Корейском полуострове трехсторонних проектов", - добавил министр.

Проект восстановления железной дороги от станции Хасан (Россия) до порта Раджин (КНДР) был реализован в 2008-2014 годах совместным предприятием РФ и КНДР с участием РЖД. Суммарный объем инвестиций составил 10,6 млрд рублей.

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ВЭФ-2017Республика КореяРоссияКНДРГалушка, Александр Сергеевич
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