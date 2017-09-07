Четыре заведения общепита поочередно представят свои блюда на площадке во Владивостоке для оценки объемов продаж и вкусовых предпочтений россиян

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Японский ресторанный бизнес сможет опробовать дальневосточный рынок, чтобы решить, стоит ли выходить на него, приняв участие в своеобразном "месяце рамэна". Четыре сети лапшичных из Японии попробовать свои силы во Владивостоке, воспользовавшиcь специальным проектом под патронажем министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии.

В центре Владивостока было арендовано помещение, где при поддержке Hokkaido Corporation было установлено кухонное оборудование, необходимое для работы ресторана. Четыре японских сети заведений общепита смогут работать здесь по 10 дней, чтобы посмотреть на результаты, объемы продаж и оценить вкусовые предпочтения российских потребителей.

"Этот проект реализуется под патронажем японского министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства. Субподряд был передан компании Hokkaido Corporation. Можно сказать, что за этим проектом стоит и Hokkaido Bank", - сказал корреспонденту ТАСС председатель совета директоров финансового учреждения Ёсихиро Сэкихати.

Ферментированные бобы или свиной жир?

Первой свои силы во Владивостоке попробует компания Shinwa Holdings и ее заведение Torigen Ramen. Спустя 10 дней вывеску заведения сменят, и на место придет Menya Kohaku из Саппоро, вслед за ними - Menya Masamune из префектуры Мияги и, наконец, Kotteri Ramen Naritake из Тибы.

Глава компании Shinwa Holdings Тосиюки Сасаки рассказал корреспонденту ТАСС, что ему бы хотелось, чтобы россиянам понравился рамэн именно с Хоккайдо, где в качестве основы для бульона часто используется ферментированная бобовая паста мисо. "Мы хотим продвигать культуру мисо рамэна. Ресторан открылся в тестовом режиме сегодня, но уже вчера, когда заведение еще было закрыто, около 50 человек хотели попасть в него", - рассказал он. Изюминкой этой сети является рамэн с бульоном из свинины и курицы на основе пасты мисо.

Следующий участник проекта, также с Хоккайдо, попробует удивить посетителей рамэном с бульоном из овощей, рыбы, морской капусты, свинины и курицы на основе целой смеси нескольких видов мисо. Попробовать жители и гости Владивостока до 29 октября смогут не только мисо рамэн, но также и сёю рамэн с соевым соусом и тонкоцу рамэн, наваристый бульон для которого готовится на свиных костях и сале со спинной части.

"По результатам проекта мы сможем понять, какой вкус больше подходит потребителям, каковы их предпочтения. С учетом того, что у нас уже есть ресторан во Владивостоке, мы посмотрим, можно ли открывать новое заведение", - рассказал Сасаки. Shinwa Holdings ранее открыла во Владивостоке питейное заведение в национальном стиле - японскую таверну или, как их называют в Японии, идзакаю.

Рамэн - еда массового потребления

Лапша рамэн пришла в Японию из Китая. По сути, она произошла от китайской пшеничной лапши "ламянь". Активное распространение рамэна в Японии началось в начале прошлого века. Однако большое распространение такой вид лапши получил позднее благодаря лапше быстрого приготовления. Рамэн в "ресторанном" виде стал популярен в Японии примерно 25-30 лет назад.

Стоимость одной порции рамэна на специальной площадке составит 600 рублей. В рядовых заведениях в Японии порция блюда стоит примерно вдвое дешевле, однако цена может быть и выше.