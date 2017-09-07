Визы и ОЭСР

По их мнению, вторым направлением должно быть решение вопроса о включении России в ОЭСР

Данную точку зрения поддержал и руководитель направления "Внешняя политика и безопасность" Фонда "Центр стратегических разработок" Сергей Уткин. При этом, по его мнению, необходимо решить, во-первых, вопрос с возможным безвизовым режимом. Как пояснил Уткин, гражданам ЕС в большинстве своем не требуется задумываться о визовых формальностях, чтобы просто поехать из одной страны в другую, в том числе для ознакомительных поездок, в ходе которых формируются и бизнес-контакты.

"Я думаю, что через три-четыре года, учитывая динамику и ситуацию в Европе - политическую и экономическую - у нас появятся новые возможности сближения с Европейским союзом на новых условиях, но эти условия мы должны готовить", - сказал декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Сергей Караганов.

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Сближение России и Евросоюза может произойти через три-четыре года, но формирование новых деловых связей затруднено сложностями с оформлением виз и нерешенным вопросом о включении РФ в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Такое мнение в четверг высказали эксперты на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Нет никаких сложностей, кроме поездок в Россию: здесь люди (граждане стран ЕС - прим. ТАСС) сталкиваются с препонами, причем с препонами, зачастую несоизмеримыми с вопросами, которые позволяет решать визовый режим - вопросами безопасности и прочее. То есть нет уже давно логической связи, что нам визовый режим необходим в той форме, в которой он существует", - рассказал Уткин.

По его словам, вряд ли можно рассчитывать на полное безвизовое перемещение между Россией и Евросоюзом, но современные технологии оформления электронных виз - "это то, над чем нам надо задумываться". "Нам надо вычленить визовый диалог с Европейским союзом из санкционного режима, который у нас сформировался и какое-то время еще сохранится", - отметил он.

Кроме того, добавил Уткин, вторым направлением должно быть решение вопроса о включении РФ в ОЭСР. "Это тема, которая тоже стала жертвой санкционного режима <…> Это одно из тех направлений, по которому мы могли бы стать более понятными для бизнеса и на западе, и на востоке: мы становимся более предсказуемым игроком с более предсказуемыми правилами ведения дел", - сказал он.

В 1994 году была подписана декларация о сотрудничестве между ОЭСР и РФ. В 1996 г. Россия подала официальную заявку на вступление в эту организацию, обязательным условием которого является членство страны-кандидата во Всемирной торговой организации. Однако в марте 2014 года Совет ОЭСР приостановил процесс вступления РФ в организацию на фоне обострения политической ситуации на Украине.

Немецкий бизнес готов сотрудничать

В свою очередь председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп сообщил, что немецкий бизнес, несмотря на "непростую политическую ситуацию", продолжает сотрудничать. "За последние два года... прямые инвестиции в российскую экономику на почти рекордном уровне - €2 млрд", - сказал он. По его словам, интерес к инвестированию в РФ связан, во-первых, с низким курсом рубля (по отношению к курсам евро и доллара - прим. ТАСС). "Наполовину стало дешевле здесь что-то купить", - пояснил Шепп.

Кроме того, сыграли положительную роль улучшение инвестиционных климата и привлекательности в РФ, а также политика России по локализации и импортозамещению. "Именно немецкий бизнес, который еще в 1990-е годы вкладывал деньги в реальные производства в России и нефинансовый сектор, был, есть и останется чемпионом локализации в России. Это очевидно и в последние два кризисных года тоже", - отметил он.

Как рассказал Шепп, опросы среди членов внешнеторговой палаты показывают, что за последние два года кардинально изменилась оценка взаимодействия с Евразийским экономическим союзом. "Если два года тому назад 78% опрошенных не видели позитивные последствия ЕАЭС [Евразийского экономического союза] для их бизнеса, то сейчас, в течение двух лет, динамика повернулась на 100% - 70% видит конкретную пользу ЕАЭС для их бизнеса в России и постсоветском пространстве", - добавил он.