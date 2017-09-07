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7 сентября, 17:01
Льготы по уплате страховых взносов резидентам ТОР заработают в течение года

Владимир Путин заявил, что инвесторы будут иметь до 2025 года 10-летнюю льготу по уплате указанных взносов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Льготы по уплате страховых взносов инвесторам, ставшим резидентами территорий опережающего развития (ТОР) или Свободного порта Владивосток, о которых заявил в четверг во Владивостоке президент РФ Владимир Путин, заработают прежде завершения действующих. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Льгота начнет действовать раньше, чем закончит действие предыдущая, т. е. это будет непрерывный процесс", - сказал Трутнев.

Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ сообщил о том, что инвесторы будут иметь до 2025 года 10-летнюю льготу по уплате указанных взносов.

Действующая льгота в первых трех ТОР - "Надеждинская", "Хабаровск" и "Комсомольск" - прекратила бы действие 26 июня 2018 года, а 13 октября завершилась бы в свободном порте Владивосток, уточнил в свою очередь министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

ВЭФ-2017 завершил работу в четверг во Владивостоке, форум проходил 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.

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