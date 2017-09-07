7 сентября на Восточном экономическом форуме центральным событием стало пленарное заседание с участием лидеров России, Южной Кореи, Монголии и Японии

Российский президент Владимир Путин поблагодарил зарубежных гостей за внимание к форуму и участие в нем. Он напомнил, что управление Дальним Востоком происходит по новаторским подходам, в результате чего уже три года подряд рост промпроизводства здесь опережает среднероссийский показатель, достигнув 8,6%. Для бизнеса в этом регионе созданы уникальные возможности — налоговые льготы, удобные административные процедуры, сниженные тарифы, происходит разработка новых месторождений и модернизация транспортной и социальной инфраструктур. О расширении ряда важных для инвесторов льгот президент РФ объявил прямо в ходе речи на пленарном заседании ВЭФ.

Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил готовность подписать договор о свободной торговле с ЕАЭС и предложил отрасли, в которых можно было бы развивать сотрудничество. Японский премьер Синдзо Абэ подчеркнул, что всего за год его страна уже серьезно продвинулась в сотрудничестве с Россией. Он считает, что у отношений между государствами — блестящее будущее. Монгольский президент Халтмаагийн Баттулга выразил России благодарность за помощь в экспорте через предоставление в ее портах льготных тарифов. Главы всех четырех государств намерены работать по созданию в регионе единой системы поставок электроэнергии.

Говорили они и о такой общей ценности как безопасность. В связи с обострением ситуации вокруг ядерной программы КНДР Владимир Путин призвал к мирному решению накопившихся проблем и привлечению Северной Кореи к общему экономическому сотрудничеству. Лидеры Японии и Южной Кореи больше внимания уделили мерам принуждения в отношении КНДР.

Условия для бизнеса

На сессии "Территории опережающего развития" участники обратили внимание на важность ТОР с точки зрения повышения инвестпривлекательности регионов и выгоды для инвесторов (стоимость рабочей силы, налоговые льготы и т.д.). Но существует ряд проблем: сложности с рабочими визами и обустройством свободных таможенных зон, несовершенство налогового законодательства. Участники считают, что необходимы механизмы, обеспечивающие гарантии поручительства по возмещению НДС со стороны государства и субсидирования процентных ставок по кредитам. Также нужно создать ассоциацию резидентов ТОР, аккумулирующую накапливающиеся системные вопросы.

На заседании "Конкурентное таможенное регулирование: лучшие практики АТР" было отмечено, что введение специального таможенного регулирования на Дальнем Востоке, которое соответствует лучшим мировым практикам, благотворно сказывается на внешнеторговой деятельности бизнеса в регионе. Со стороны представителей бизнеса есть запрос на то, чтобы режим свободного порта Владивосток распространялся на прилегающие акватории. Для федеральных органов власти сейчас приоритетными задачами являются создание международных транспортных коридоров Приморье-1 и Приморье-2, правила перевозки по которым планируется существенно упростить, а также унификация таможенных систем и упрощение таможенных процедур со странами АТР, что отвечает интересам отечественного бизнеса и иностранных торговых партнеров России.

В ходе заседания "Дальний Восток: взгляд инвестора" отмечался высокий интерес иностранных инвесторов к Дальневосточному региону, что обусловлено его ресурсной обеспеченностью и удобным географическим расположением. Тем не менее есть целая совокупность проблем, которые препятствуют полноценному использованию инвестиционного потенциала региона — недоверие к судебной системе, неразвитость сервисной и транспортной инфраструктуры, чрезмерный формализм в отношении к инвесторам и т.д. В качестве решений, которые должны обеспечить увеличение притока инвестиций в экономику Дальнего Востока, участники заседания, прежде всего, называли создание благоприятных условий для легальной работы бизнеса и более тесное взаимодействие ответственных чиновников с инвесторами, индивидуальный подход и прозрачность процедур.

Инвестиции

Участники дискуссии "Инфраструктурная поддержка крупных инвестиционных проектов. Что дальше?" назвали Дальний Восток будущим российской экономики. Основная задача сейчас — реализация экспортного потенциала ДФО в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Но для этого нужна инфраструктура, а ее создание зависит от поддержки со стороны государства, так как региональных бюджетов не хватает, а власти регионов зачастую сдерживают развитие. Кроме того, препятствия развитию создает несовершенство налоговой системы. Для решения проблем уже разработаны механизмы господдержки: прямые субсидии, налоговые льготы и софинансирование. Для улучшения инвестиционного климата участники предлагают выделить наиболее конкурентоспособные отрасли (сельское хозяйство, рыбный бизнес, машиностроение) и провести работу по их оптимизации.

На заседании "Облигации как способ привлечения финансирования" констатировалось постепенное развитие рынка облигаций, которые для крупных предприятий и компаний становятся альтернативным инструментом привлечения долгосрочного финансирования. Одновременно отмечался рост заинтересованности инвесторов в том, чтобы через облигационные инструменты вкладывать средства в предприятия своего региона, в том числе и Дальнего Востока. Но пока стоимость размещения облигаций для дальневосточных компаний слишком высокая, при этом в регионе пока мало эмитентов, которые могли бы привлечь интерес крупных инвесторов. Для расширения использования облигационных инструментов в ходе заседания говорилось о важности стандартизации требований к ним, что должно снизить цену "входного билета". Еще одним предложением стало приравнивание облигаций к кредитам с предоставлением субсидий для эмитентов.

В ходе дискуссии "Морские порты — в эффективные руки" участники подчеркнули растущий грузооборот в регионе, при том что еще остается огромный потенциал его дальнейшего наращивания. Необходимы инвестиции, но инвесторы опасаются принимать решения из-за неопределенности правил и условий взаимодействия между инвесторами и госрегуляторами. Отдельный вопрос — соблюдение государством своих обязательств. Все это — на фоне отсутствия четкой программы господдержки, которая необходима. Также проблемой является конкуренция между российскими портами, при том что некоторые недозагружены. Порты ДФО нужно модернизировать, развивая параллельно промышленность в регионе (в первую очередь обрабатывающую). Необходимо проработать систему предоставления льгот и механизма инфраструктурной ипотеки.

Международное сотрудничество

Участники заседания "Россия — Китай" констатировали, что сотрудничество между двумя странами находится на подъеме. Можно даже говорить о наступлении новой фазы российско-китайских отношений. Тем не менее выступающие определили и целый ряд проблем. Например, на уровне среднего бизнеса, работающего в несырьевом секторе, существует проблема взаимного доверия, связанная с различием в традициях предпринимательства. Сохраняются и барьеры в торговле, причем с обеих сторон, а госструктуры слишком медленно принимают решения об их снятии. В ходе дискуссии было предложено больше внимание уделять созданию совместных логистических коридоров, что, правда, требует гарантий от правительств обеих стран. Доверие же можно повышать через механизм трансграничной кооперации. Китайские участники посоветовали российским коллегам располагать транспортные коридоры рядом с регионами технико-экономического развития.

В ходе бизнес-диалога "Россия — Япония" обе стороны подтвердили, что торгово-экономические отношения двух стран наконец обрели положительную динамику. Представители российских властей констатировали, что ключом к этому стало решение не привязывать деловое сотрудничество к политическим отношениям между обоими государствами. Представители предпринимательских кругов Японии высоко оценили условия для ведения бизнеса, созданные Россией на Дальнем Востоке. Среди проблем были названы сохраняющиеся до сих пор на невысоком уровне показатели взаимной торговли и декларативность значительного числа заключаемых соглашений. Потенциал для дальнейшего развития участники дискуссии увидели в укреплении взаимодействия на уровне малого и среднего бизнеса и привели в качестве примера уже заключенные инвестиционные соглашения.

В ходе бизнес-диалога "Россия — Республика Корея" его участники сошлись на том, что потенциал сотрудничества двух стран пока используется в недостаточной степени. Например, объем товарооборота между РФ и РК за последнее время снизился даже более существенно, чем с теми государствами, которые участвуют в антироссийских санкциях. При этом Корея санкции не поддержала. Но обе стороны констатировали, что как раз сейчас приняты решения и начаты такие действия, которые должны резко изменить ситуацию. Например, между главами двух государств есть прочное взаимопонимание по мирному решению ядерной проблемы КНДР. Новым президентом РК уже создан специальный Комитет по торговле с северными странами, в свою очередь корейских предпринимателей ждут на российском Дальнем Востоке. Что же касается совместных бизнес-проектов, то трудности перед ними стоят традиционные — бюрократические барьеры, недостаток информации, противоречия в интересах различных компаний.

Условия для жизни

В ходе заседания "Дальневосточный гектар. Первый опыт" его участники пришли к выводу о том, что реализация программы "Дальневосточный гектар" в целом оказалась успешной — площадь предоставленных участков выросла в семь раз, процесс подачи заявки и принятия решения по ней значительно упростился, а для получателей "гектара" созданы специальные кредитные программы. При этом было отмечено, что реализация программы выявила такую проблему, как низкая картографическая изученность регионов Дальнего Востока, что создает сложности для определения границ участков. Кроме того, участники заседания обратили внимание на позицию Министерства обороны РФ, которое без видимых на то оснований закрывает часть территории Дальнего Востока. В связи с этим было высказано предложение провести инвентаризацию земель оборонного ведомства, а также интенсифицировать работу по картографическому изучению региона.

Сессия "Культура и искусство. Что будет сделано?" была посвящена культуре как неотъемлемой части экономики. Она улучшает качество жизни, способствует росту населения и даже увеличивает инвестпривлекательность региона. Культурные проекты на Дальнем Востоке не могут конкурировать с федеральными из-за нехватки финансирования, для решения этой проблемы предлагается государству принять участие в софинансировании этой сферы в регионе и проработать механизм выделения грантов на культурные мероприятия в ДФО. Также речь шла о формировании комплекса новых культурных мероприятий в регионе.

Новая экономика

На заседании "Остров Русский — у истоков создания центра международного сотрудничества и высоких технологий в АТР" лауреат Нобелевской премии, советник ректора ДВФУ Риккардо Валентини, который был основным докладчиком, говорил о значении концепции "Индустрии 4.0" для дальнейшего развития человечества, а также о планах по созданию на острове Русский университетского центра, чья деятельность будет ориентирована на разработку технологий новой "зеленой" экономики. Вместе с тем участники дискуссии отмечали, что в настоящее время созданию наукограда на острове Русский препятствуют рискованность инвестиций в Приморье и дефицит человеческого капитала. В качестве оптимальных решений для развития инновационного потенциала острова Русский называлось создание инфраструктуры для привлечения технологических инвесторов, расширение наукоемкого сотрудничества с иностранными партнерами, прежде всего, с Японией, в сфере ядерной медицины и энергетики.

На заседании "Умная" энергетика: баланс потребностей и возможностей. Новые проекты" было отмечено, что сейчас происходит оптимизация энергопотребления. Ожидается, что новые проекты выйдут на самоокупаемость, а новые методы хранения энергии могут произвести переворот в энергетике. Но энергетика, как высокотехнологичная отрасль, связана с повышенным риском киберугроз. Кроме того, из-за длинного инвестиционного цикла любая ошибка в современной энергетике может оказаться критической. Также участники подчеркнули, что развитию возобновляемой энергетики в ДФО мешает отсутствие оптового энергорынка. Для решения проблем предлагалось вводить новые технологии, повышающие прозрачность производства, повышать квалификацию работников отрасли, а также — привлекать господдержку.

Сельское хозяйство

На сессии ВЭФ "Агроинвестиции. Как накормить АТР?" были представлены данные, показывающие, что у Дальнего Востока уже сейчас есть фактически неограниченные возможности для наращивания сельскохозяйственного экспорта на рынки Китая, Японии и Южной Кореи. При этом спрос на продукты питания в АТР будет только расти. В дальневосточном регионе, считают участники дискуссии, можно развивать, по сути, любое агропроизводство. Между тем в настоящее время Дальний Восток даже не обеспечивает продуктами себя самого. Но инвестиционных проектов в сфере переработки сельхозсырья, многие из которых уже получили господдержку, становится с каждым годом все больше. Ряд производств открыт буквально накануне проведения ВЭФ. В ближайшей перспективе — создание Приморского агрохаба, который станет одним из самых крупных перевалочных пунктов зерна в АТР.