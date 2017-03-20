Глава ФАНО: мне будет приятно работать с любым из кандидатов в президенты РАН

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В интервью ТАСС Михаил Котюков рассказал об изменениях в научной деятельности, которые готовит Минобрнауки

Наука является важнейшим драйвером экономики. От поддержки и внимания, оказываемого этой отрасли, во многом зависят позиции государства на мировой арене. Последние годы в России происходят реформы, которые призваны перестроить модель научной деятельности. Минобрнауки готовит закон, несущий значительные изменения в научной деятельности и подготовке кадров. О том, какая сегодня нужна модель взаимодействия научных институтов, увеличивается ли объем инвестиций в научные разработки и что может измениться после выборов президента Российской академии наук этой осенью, корреспонденты ТАСС обсудили с руководителем Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаилом Котюковым на полях Восточного экономического форума.



— Михаил Михайлович, мы с вами находимся на экономическом форуме, поэтому, наверное, логично было бы начать с экономических тем. Как вы видите взаимодействие бизнеса и научного сообщества? Какие удачные примеры такого взаимодействия вы могли бы привести? Есть ли неудачные примеры?

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— Формы сотрудничества, которые сегодня есть, нуждаются в серьезной доработке. При любом сотрудничестве необходимо взаимное доверие, а также чтобы каждый участник четко понимал свою роль в совместных проектах.

Для советской системы была свойственна трехуровневая модель: была наука академическая, наука ведомственная, фактически прикладная, и уже производство, которое, собственно, эти результаты внедряло в достаточно директивном формате. Конечно, в современных экономических условиях, в правовых конструкциях эти формы сотрудничества невозможны. Мы находимся в постоянном взаимодействии с научным сообществом, с компаниями, с институтами развития, вместе ищем новые формы — как в сегодняшних экономических реалиях обеспечить эффективное взаимодействие организаций. На первом этапе одна из таких форм предполагает совместную работу только академических институтов, тех организаций, которые работают по схожим тематикам, в одном научном направлении. В итоге получается скоординированная программа научных исследований. Такая степень координации позволяет более четко определить ключевые направления и уже выработать консолидированную позицию взаимодействия с компаниями.



У нас уже есть конкретные примеры, результаты, где меньше чем за два года от первых обсуждений мы перешли к реальным проектам.



— В каких отраслях науки эти проекты?



— Я могу сейчас привести несколько примеров. Их, конечно же, больше по факту. Очень активно мы сейчас работаем по научно-технологическому развитию агропромышленного комплекса. Например, на форуме было соответствующее обсуждение, программа по селекции сахарной свеклы.

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Кроме того, это проекты картофелеводства. Министерство сельского хозяйства уже сейчас обсуждает 15 проектов, где есть заявители — представители компаний, которые готовы вкладывать средства в производство семян российской селекции. Также у нас есть очень интересная программа по разработке и созданию новых материалов с заданными свойствами, где активное участие принимает корпорация "Роскосмос". Это наиболее яркие проекты, где сегодня уже есть практические результаты.



— Если говорить о цифрах, то в 2017 году вы ожидаете больших инвестиций частного бизнеса в эти проекты, чем в 2016 году?



— По этим конкретным направлениям в 2016 году практических шагов не было, шло только обсуждение. В этом году речь идет уже о вложении средств. Более того, в государственной программе развития сельского хозяйства появились специальные мероприятия, которые будут обеспечивать необходимую государственную поддержку таким формам кооперации.



В целом можно сказать, что одна из задач Российской Федерации — увеличение объема вложений частного бизнеса в сектор исследования и разработок. Это особенность нашей страны. Мировая практика: на рубль государственных денег приходится минимум два рубля негосударственных. У нас ситуация, к сожалению, обратная. И достаточно долго уже такой баланс складывается. Он, конечно, нас не устраивает. И мы предпринимаем всяческие усилия, чтобы эту ситуацию изменить в соответствии с лучшими практиками, принятыми в мире.



— Давайте поговорим о Дальнем Востоке с точки зрения научного потенциала. Какие стратегические научные разработки сегодня ведутся в регионах Дальнего Востока?



— Дальний Восток — уникальная территория с богатым биоразнообразием. Поскольку есть море, ведутся работы по морской робототехнике. А еще в Хабаровске есть институт, который работает в области информационных технологий. В рамках форума мы провели встречу с коллегами из компании IBM совместно с хабаровским институтом. Их последние разработки могут иметь серьезные перспективы мирового уровня. В целом на Дальнем Востоке 3,5 тыс. научных сотрудников только в академических институтах. И я сейчас даже не говорю про университеты. Это тот потенциал, который уже сегодня задействован в решении различных задач, и мы эту практику будем всячески расширять.



— Невозможно обойти стороной главную научную тему этого года — выборы нового президента РАН. Кого из кандидатов, одобренных правительством, вы считаете наиболее приемлемым на этом посту? С кем из "пятерки" вам будет удобнее работать?



— Мне будет комфортно работать с любым президентом Российской академии наук.

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Самое главное, чтобы команда, которая будет сформирована этим человеком, была нацелена на решение тех задач, которые перед Академией наук сегодня законодательно определены, с одной стороны. А с другой стороны, Академия наук как ведущая в стране научно-экспертная организация должна формировать видение перспективных научных направлений. Это достаточно сложная задача — как определить приоритеты. Все направления важны, особенно в области фундаментальных наук. Но тем не менее нужно, реагируя на внешние вызовы, прогнозируя их на долгосрочную перспективу (все-таки фундаментальная наука — это достаточно длительный проект), стараться заранее определять будущие точки роста и привлекать к ним в том числе молодежь.



— Вы считаете, что-то изменится во взаимодействии президиума Академии наук и ФАНО после того, как пройдут выборы?



— В любом случае пройдут кадровые обновления в Академии наук, потому что формировать президиум РАН будет новый президент. Появятся новые люди. На сегодня сформирован необходимый регламент взаимодействия ФАНО с Академией наук. На текущей неделе мы провели очередное обсуждение этих регламентов. Небольшие новации, учитывая наработанный опыт, мы внесем. Но это, скажем так, эволюционные улучшения. То есть никаких революционных изменений в этой части я не предполагаю.



— Урегулированы ли вопросы регистрации имущества, ранее входившего в состав РАН? Все ли здания и объекты выведены из тени?



— Этот ответ я разделю на несколько частей. Первое. Все, что касается имущества научных учреждений, находящихся в ведении агентства, фактически находится на завершающем этапе работы, имея в виду регистрационные действия. Инвентаризация проведена. Более того, мы провели аудит, выявили перечень непрофильных объектов, которые не представляют какого-то интереса для развития науки, и эти объекты могут быть переданы дальше. В основном это касается объектов бытовой, коммунальной инфраструктуры — их достаточно много.

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