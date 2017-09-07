Трутнев пообещал два месяца подождать предложений Японии по инвестициям в ТОР "Курилы"

Затем российская сторона будет искать инвесторов "в России и во всех странах мира"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Российская сторона два месяца подождет от Японии предложений по участию в территории опережающего развития (ТОР) "Курилы", а потом начнет искать для нее инвесторов в России и других странах, заявил журналистам вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Мы с уважением относимся к предложениям наших японских коллег по совместному развитию Курильских островов, но хотели бы эти предложения увидеть на бумаге", - отметил он.

"Не знаю, как будут идти переговоры на политическом уровне, но на уровне экономической работы мы в пределах двух месяцев будем ждать, а через эти два месяца мы точно так же, как развиваем любую другую ТОР, будем искать инвесторов - в России и во всех странах мира", - сказал он.

В апреле президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры в Москве, на которых обсуждалась тематика совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах. О начале совместной работы на Курилах лидеры договорились в декабре 2016 года во время первого за десять лет визита Путина в Японию.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 августа подписал распоряжение о создании ТОР "Курилы" на острове Шикотан. Планируется, что новая территория опережающего развития привлечет не менее 7,5 млрд рублей частных инвестиций, сообщил первый заместитель руководителя Корпорации развития Дальнего Востока Владимир Печурчик.

ВЭФ-2017 завершил работу в четверг во Владивостоке, форум проходил 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.