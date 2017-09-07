Трутнев пообещал два месяца подождать предложений Японии по инвестициям в ТОР "Курилы"

Затем российская сторона будет искать инвесторов "в России и во всех странах мира"
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Российская сторона два месяца подождет от Японии предложений по участию в территории опережающего развития (ТОР) "Курилы", а потом начнет искать для нее инвесторов в России и других странах, заявил журналистам вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.
"Мы с уважением относимся к предложениям наших японских коллег по совместному развитию Курильских островов, но хотели бы эти предложения увидеть на бумаге", - отметил он.
"Не знаю, как будут идти переговоры на политическом уровне, но на уровне экономической работы мы в пределах двух месяцев будем ждать, а через эти два месяца мы точно так же, как развиваем любую другую ТОР, будем искать инвесторов - в России и во всех странах мира", - сказал он.
В апреле президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры в Москве, на которых обсуждалась тематика совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах. О начале совместной работы на Курилах лидеры договорились в декабре 2016 года во время первого за десять лет визита Путина в Японию.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 августа подписал распоряжение о создании ТОР "Курилы" на острове Шикотан. Планируется, что новая территория опережающего развития привлечет не менее 7,5 млрд рублей частных инвестиций, сообщил первый заместитель руководителя Корпорации развития Дальнего Востока Владимир Печурчик.ВЭФ-2017 завершил работу в четверг во Владивостоке, форум проходил 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.