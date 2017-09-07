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7 сентября, 18:23
Титов: налоговая система в РФ должна предусматривать стимулы для развития нового бизнеса

В частности, по словам бизнес-омбудсмена, должна измениться структура налогообложения, а регионы должны получить больше самостоятельности в этой сфере

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Российские власти должны провести перенастройку налоговой системы и ввести стимулы для развития нового бизнеса. Такое мнение высказал в интервью ТАСС в рамках ВЭФ-2017 бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Здесь нужны вполне конкретные меры. На первом этапе надо стимулировать инвестиции. То есть все новое, что развивает производство, повышает производительность труда, должно платить меньше налогов - вот главный принцип, и его надо уже на первом этапе зафиксировать", - сказал он.

По мнению Титова, на втором этапе должны быть внесены изменения в налоговую систему. "Раньше была стабильность и, поэтому, стабильные налоги, обеспечивающие стабильность. А сейчас нужно развитие, поэтому должно быть стимулирование развития. Во-вторых, мы уже технологически готовы осуществлять уже намного более умную налоговую систему. Сегодня новые технологии позволяют работать с big data и совершенствовать налоговую систему: там, где не добираются налоги, есть возможность взять их", - полагает бизнес-омбудсмен.

В частности, по словам Титова, должна измениться структура налогообложения, а регионы должны получить больше самостоятельности в этой сфере. "Должны быть специальные налоги, которые позволяют точно реализовывать задачи. Некоторые налоги - они общие, оборотные, ни туда, ни сюда. А есть налоги, которые могут точечно, в зависимости от региона, сектора, кластера, затачивать налоговую систему: взимать там, где есть сверхприбыли, а там, где должно быть развитие, и итак уже слишком большое налогообложение, там налоги уменьшать", - отметил он.

Титов также сообщил, что предложения Столыпинского клуба, предусматривающие налоговое стимулирование бизнеса, обсуждаются властями. "Сейчас все вопросы обсуждаются, идут совещания по стратегии, подготовленной Центром стратегических разработок. Я так понимаю, что и по нам тоже", - сказал бизнес-омбудсмен.

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