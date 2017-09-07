Титов заявил о необходимости обложения налогом генерацию криптовалют в РФ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей добавил, что счета с криптовалютой не должны быть анонимными

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что генерация криптовалют в России должна облагаться налогом.

"Нельзя запрещать (криптовалюты в РФ - прим. ред.), но надо регулировать. На первом этапе, я думаю, у всех должно быть право иметь счета и осуществлять обмен через биржи, но только лицензированные. И частным лицам тоже", - сказал он в четверг в интервью телеканалу РБК, отметив, что счета с криптовалютой не должны быть анонимными.

"Майнинг (генерация криптовалют в результате работы вычислительных устройств в блокчейн-сетях - прим. ТАСС) должен быть разрешен, но с него должны браться налоги", - добавил бизнес-омбудсмен.

Титов также подчеркнул, что в России нельзя запрещать проведение ICO, Initial Coin Offering - первичное размещение криптовалют с целью привлечь инвестиции.

Третий Восточный экономический форум завершил работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.