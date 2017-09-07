Трутнев: механизмы новой экономической политики ДФО рано распространять на всю страну

По словам вице-премьера, если сейчас распространить те меры, которые поддерживают Дальний Восток, на другие субъекты РФ, то равновесие в инвестиционном климате изменится

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Меры государственной подержи, реализуемые на Дальнем Востоке, пока не планируется распространять на все регионы страны, сообщил журналистам в четверг вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Такие обсуждения иногда в правительстве проходят, но пока речи не идет о массовом использовании опыта, речь идет о конкретных мерах", - сказал Трутнев. На Дальнем Востоке реализуется новая экономическая политика, которая предполагает в том числе создание территорий опережающего развития, режим свободного порта Владивосток, внедрение механизмов поддержки инвестиционных проектов и выдачу "дальневосточных гектаров".

"Так получилось, что Дальний Восток в соответствии с решениями президента РФ объявлен приоритетом и он сам по себе стал полигоном испытаний новых форм поддержки экономики. Многие из них могут действительно как-то распространиться", - сказал Трутнев.

Он обратил внимание, что в дальневосточном регионе сейчас работает целая система поддержки инвесторов и все институты развития. По его мнению, организовать такую системную работу "в рамках всей Российской Федерации гораздо сложней, чем организовать ее в рамках Дальневосточного федерального округа".

Трутнев напомнил, что президент РФ заявил развитие Дальнего Востока как национальный приоритет. "Соответственно, если сейчас распространить те меры, которые поддерживают Дальний Восток, на другие субъекты Российской Федерации, то равновесие в инвестиционном климате изменится. Тогда нужно что-то другое делать на Дальнем Востоке", - сказал он.

ВЭФ-2017 завершил работу в четверг во Владивостоке, форум проходил 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов форума.