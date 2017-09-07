Россия сохранит единый экспортный канал для трубопроводного газа

Глава Минэнерго отметил, что вопрос о возможности "либерализации" экспорта трубопроводного газа не стоит

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство России намерено сохранить единый экспортный канал для трубопроводного газа, сообщил в четверг в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.

Глава Минэнерго отметил, что правительство приняло решение "сохранить единый экспортный канал, который бы в настоящий период времени давал преимущество для России, для российского бюджета, для трубопроводного газа".

"Такой вопрос не стоит, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности "либерализации" экспорта трубопроводного газа. - Мы обсуждали, у нас сейчас концептуально принято решение сохранить эту позицию".

Третий Восточный экономический форум завершил работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.