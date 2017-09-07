{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
7 сентября, 18:08
Россия сохранит единый экспортный канал для трубопроводного газа

Глава Минэнерго отметил, что вопрос о возможности "либерализации" экспорта трубопроводного газа не стоит

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство России намерено сохранить единый экспортный канал для трубопроводного газа, сообщил в четверг в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.

Глава Минэнерго отметил, что правительство приняло решение "сохранить единый экспортный канал, который бы в настоящий период времени давал преимущество для России, для российского бюджета, для трубопроводного газа".

"Такой вопрос не стоит, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности "либерализации" экспорта трубопроводного газа. - Мы обсуждали, у нас сейчас концептуально принято решение сохранить эту позицию".

Третий Восточный экономический форум завершил работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Борис Титов: в России должен быть создан суд по защите прав инвесторов
Александр Журавский: страны АТР интересуются российской культурой
Владимир Пучков: МЧС развивает систему прогнозирования с учетом изменения климата
Теги
ВЭФ-2017РоссияНовак, Александр Валентинович
Читать далее
Титов: отношение к предпринимателям будет меняться к лучшему
7 сентября, 18:30
Швейцарская "дочка" Сбербанка изучает возможность открытия счетов в криптовалюте
7 сентября, 18:17
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.