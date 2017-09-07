Титов: отношение к предпринимателям будет меняться к лучшему

Бизнес-омбудсмен отметил, что этого требует ситуация в экономике

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Отношение к предпринимателям со стороны государства, в том числе и правоохранительных органов будет меняться к лучшему, поскольку этого требует ситуация в экономике. Об этом заявил в интервью ТАСС в рамках ВЭФ-2017 бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Бизнес должен развиваться, без этого не будет экономики России. В скором времени это все поймут, в том числе и правоохранители", - сказал он.

"Мы не теряем сегодня уверенности в том, что эта система будет меняться. Дело в том, что пока была высокая нефть [цены], в общем можно было так с бизнесом обходиться, а сегодня [дорогой] нефти нет и надо зарабатывать по-новому. А здесь без бизнеса не обойтись, без реального, настоящего производственного российского бизнеса", - добавил бизнес-омбудсмен.

Он также добавил, что растет число предпринимателей, которых удается освободить от уголовного преследования.

"Сегодня, если говорить о позитивном, нам удается больше решать конкретных дел. Могу сказать, что мы за последний год 110 предпринимателям улучшили ситуацию в их уголовных процессах по разным аспектам. Только за последние два месяца мы освободили из-под ареста и перевели на более мягкие меры пресечения 22 предпринимателей, что тоже достаточно серьезный результат нашей специальной программы, которую мы назвали "Стоп-арест", - сообщил бизнес-омбудсмен.

Вместе с тем, по его словам, с начала года увеличилось число предпринимателей, в отношении которых возбуждались уголовные дела. "Общая ситуация пока не улучшается и, более того, количество, например, арестованных предпринимателей за первые полгода 2017 года только выросла, что нас очень огорчило", - отметил Титов.