Швейцарская "дочка" Сбербанка изучает возможность открытия счетов в криптовалюте

Старший вице-президент Сбербанка подчеркнул, что в Швейцарии "наличие банковской лицензии позволяет работать с криптовалютами без всяких дополнительных лицензий"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Дочерний банк Сбербанка в Швейцарии работает над возможностью открывать счета в криптовалюте, сообщил ТАСС старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев в рамках ВЭФ.

"Мы сейчас изучаем возможность открытия счетов в криптовалютах в Швейцарии. Над этим работает Sberbank Switzerlang AG, - сказал он. - Спрос на криптовалюту есть везде, просто швейцарское законодательство позволяет это сделать: наличие банковской лицензии позволяет работать с криптовалютами без всяких дополнительных лицензий".

Дочерний швейцарский банк Сбербанка работает с юридическими лицами, предоставляет услуги компаниям, принадлежащим клиентам Private banking.

В России Сбербанк участвует в рабочих группах, которые работают над законодательством, чтобы была возможность у населения легально открывать кошельки или счета, покупать и продавать криптовалюты, рассказал Буланцев.

"Мы ждем, когда законодательное поле сформируется. Спрос на эту услугу есть у широкого круга клиентов. Мы готовы работать в рамках, предусмотренных в легальном поле, поэтому пока этот вопрос мы только изучаем. Для нас криптовалюты - это новые потребности людей, которых существующие решения удовлетворить не могут, и мы соотносим эти потребности с возможностями криптовалюты", - заключил Буланцев.

Третий Восточный экономический форум завершил работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.