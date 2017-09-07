Опережение развития

Владимир Путин пообещал оказывать всестороннюю поддержку экспортирующим компаниям и анализировать практику стран-лидеров по привлечению капитала
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Россия приступает к новому этапу комплексного развития Дальнего Востока и собирает для этого ресурсы как внутри страны, так и за рубежом. В заключительный день Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин рассказал, на каких направлениях сосредоточатся власти, чтобы создать стимулы для роста региона.
Глава государства назвал ряд конкретных шагов для привлечения инвесторов. Так, будет упрощено предоставление гражданства иностранцам, которые вложат в Дальний Восток $10 млн. А резиденты территорий опережающего развития или Свободного порта Владивосток получат 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов.
Также обсуждаются несколько инфраструктурных мегапроектов, для участия в которых в регионе ждут корпорации из соседних стран. На пленарном заседании форума лидеры РФ и Японии поднимали вопрос о создании железнодорожного сообщения между российским островом Сахалин и японским Хоккайдо. По оценкам экспертов, строительство сухопутного перехода между странами может потребовать инвестиций в 1 трлн рублей.
ВЭФ, который проходил 6-7 сентября, стал площадкой не только для обсуждения проектов, но и для подписания контрактов. Как рассказал вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, на полях форума были заключены 217 соглашений примерно на 2,5 трлн рублей. При этом часть соглашений заключается в закрытом формате, информация по ним будет представлена позже.
Россия, отметил Путин, приступает "к новому этапу крупномасштабного, комплексного развития Дальнего Востока и всех его территорий". Этот этап, продолжил он, "связан прежде всего с качественным улучшением условий для жизни и работы дальневосточников, созданием здесь экономической и социальной среды, соответствующей, а по многим показателям превосходящей среднероссийские показатели".
Президент поручил правительству отработать все механизмы и определить источники финансирования, чтобы до 2025 года темпы социально-экономического развития Дальнего Востока опережали средние по РФ. Для этого, по словам Путина, власти страны сосредоточатся на нескольких направлениях. В частности, необходимо создать эффективные стимулы для роста деловой предпринимательской активности на Дальнем Востоке, "обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса не только в ТОРах, но и на всей территории региона".
Кроме того, региональные и муниципальные органы власти должны "открыть широкие возможности для инициативы предприимчивым, хватким, трудолюбивым людям, которыми всегда был богат и силен российский Дальний Восток".
Еще одним направлением работы, имеющим принципиальное значение для благополучия местных жителей, является, по словам президента, формирование современной социальной инфраструктуры. "Чтобы Дальний Восток уверенно развивался, чтобы люди видели перспективы, нужно не только создавать центры экономического роста и новые рабочие места, но и строить новые больницы, медицинские и культурные центры, детсады, школы, заниматься благоустройством, учитывая запросы граждан, менять облик городов и поселков", - указал Путин.
"Результаты есть: за последние три года рост промышленного производства на Дальнем Востоке опережает средние показатели роста по Российской Федерации - это 8,6%, а валовой региональный продукт вырос на 4,2%", - сказал глава государства. Он сообщил также, что "в текущем году динамика позитивная, более того - нарастающая". "Так, инвестиции в основной капитал за первое полугодие выросли почти на 20%", - отметил Путин.
По его мнению, новая основа для работы по подъему региона была заложена в том числе благодаря принятым за последние четыре года 19 федеральным законам. Президент пообещал совершенствовать законодательную базу и следить за тем, "чтобы законы, а главное - правоприменительная практика были максимально удобны и понятны для граждан, инвесторов, бизнеса, государственных и муниципальных органов власти". Президент подчеркнул, что "это необходимо сделать и для более эффективной работы специальных механизмов, запущенных на Дальнем Востоке - территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток.
Предпринятые меры, указал Путин, "открыли новые возможности для прихода в макрорегион российских и иностранных инвесторов, это позволило ускорить запуск проектов и снизить издержки их реализации".
Президент отметил также, что позитивная динамика роста инвестиций - 4,1% - наблюдается в целом по России. "Это очень хороший показатель, имея в виду, что, когда нарастающим этапом идут инвестиции в основной капитал, это значит, что рост ВВП обеспечен на ближайшие несколько кварталов: деньги вложены, производство начинает работать, рост обеспечен", - пояснил российский лидер.
Неотъемлемой частью развития региона является подготовка квалифицированных кадров. Для этого президент РФ предложил в рамках программы подготовки кадров предусмотреть открытие в регионе филиалов и кафедр ведущих вузов страны. Кроме того, по словам главы государства, в ДФО должна быть налажена эффективная работа по молодежной политике, учитывающая текущие и перспективные задачи Дальнего Востока.
Путин напомнил, что накануне, в рамках ВЭФ-2017, провел встречу с иностранными инвесторами. "Одна из проблем, которую они сформулировали, - это недостаток подготовки кадров по нужным для них направлениям. Мы обязательно учтем эти замечания. Я попрошу правительство, Минвостокразвития, Минобрнауки совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработать соответствующую программу", - сказал он, отметив, что особый упор в этой программе нужно сделать на развитии образования, профориентации и поддержке молодежи на рынке труда.
В ближайшие три года на Дальнем Востоке нужно провести комплексную модернизацию системы среднего профессионального образования, а также обновить учебно-производственную базу училищ и колледжей, ориентируясь на стандарты движения WorldSkills, добавил Путин.
Он также заявил он необходимости в кратчайшие сроки принять план реализации обновленной демографической политики на Дальнем Востоке. По словам президента, демографическая ситуация в регионе постепенно улучшается, но нужны дополнительные решительные меры в этой сфере, которые были бы способны переломить негативные тенденции, формировавшиеся десятилетиями. Он также заявил, что поддерживает прозвучавшее на заседании президиума Госсовета в среду предложение о необходимости усовершенствовать действующую программу поддержки трудовой мобильности.
Днем ранее во время состоявшегося во Владивостоке заседания президиума Госсовета президент также предложил распространить действие программы "дальневосточный гектар" на соотечественников за рубежом. Он сделал акцент на том, что те, кто приезжает на Дальний Восток из-за границы, "приезжает с желанием работать на этой земле, создавать крепкие многодетные семьи". По его мнению, таких людей просто необходимо поддерживать.
Для России очень важно привлечение новых инвесторов, в том числе на Дальний Восток. "Мы не будем останавливаться на достигнутом, работаем над тем, чтобы вслед за стартовавшими проектами на Дальний Восток со своими капиталом, технологиями, идеями приходили все новые и новые наши друзья, наши партнеры, инвесторы", - заверил Путин. Он пообещал всестороннюю поддержку компаниям, "которые готовы осваивать глобальные рынки, производить и экспортировать высокотехнологичную продукцию", причем как ведущим корпорациям, так и тем, кто только стремится войти в высшую лигу мирового бизнеса.
По словам президента, развитие Дальнего Востока - это неотъемлемая часть мер по повышению конкурентоспособности России. В последние годы, отметил Путин, власти "сконцентрировали на Дальнем Востоке значительные финансовые, организационные ресурсы", а мощным стимулом для развития региона стала подготовка к саммиту АТЭС в 2012 году. "Этот форум помог вновь открыть российский Дальний Восток для всего мира, для бизнеса Азиатско-Тихоокеанского региона. "Восточный экономический форум обогащает этот дух доброжелательности и открытости", - уверен Путин.
"В этом году у нас собрались гости из более чем 60 стран, признателен всем вам за интерес к российскому Дальнему Востоку, его настоящему и будущему", - сказал российский лидер, приветствуя российских и иностранных участников нынешнего форума.
Выступая на пленарном заседании, Путин сообщил, что до конца года Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций создаст совместную инвестиционную компанию с Южной Кореей. "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций уже создало совместные инвестиционные компании с коллегами из Китая и Японии. До конца года планируется создать аналогичную структуру с участием южнокорейских партнеров", - сказал он.
Российский лидер отметил, что есть общая заинтересованность в такой же тесной инвестиционной работе и с индийскими партнерами. Путин заверил, что Россия намерена постоянно двигаться вперед, чтобы быть конкурентоспособной, привлекательной для инвестиций. Он также пообещал анализировать практику стран-лидеров по привлечению капитала.
О стремлении теснее сотрудничать с РФ заявил также выступивший на пленарном заседании ВЭФ-2017 президент Республики Корея Мун Чжэ Ин. Одной из своих главных задач он назвал соединение Транскорейской железной дороги с российским Транссибом. "Я хотел бы, чтобы через территорию Северной Кореи мы бы соединили железную дорогу с Транссибом, чтобы на поезде из города Пусан (юго-восток Республики Корея) можно было доехать до Европы", - сказал Мун Чжэ Ин.
"Еще хотелось бы, чтобы российский газопровод протянулся через Северную Корею и по нему поставлялся бы газ в нашу страну", - добавил южнокорейский лидер.
В настоящее время, указал Путин, в России предметно изучается возможность строительства железнодорожного перехода на Сахалин, что вместе с развитием Северного морского пути, модернизацией БАМа и Транссиба, реализацией других проектов "позволит превратить Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира".
Глава российского государства предложил реализовать проект транспортного соединения Сахалина и острова Хоккайдо. "Мы планируем мост построить на Сахалин, выйти потом, соединить Сахалин и Хоккайдо - это вещи абсолютно планетарного характера", - заявил он.
В свою очередь также принимавший участие в пленарном заседании ВЭФ премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что следует серьезно подумать над возможностью реализации такого проекта. "Было бы хорошо, если бы можно было проехать от Токио до Владивостока на поезде", - сказал он. "Но для этого нужно укреплять взаимное доверие между нашими странами", - подчеркнул премьер.
Ранее первый вице-президент РЖД Александр Мишарин в интервью ТАСС говорил, что РЖД и Министерство инфраструктуры и транспорта Японии создали рабочую группу для проработки проекта создания транспортного перехода между Россией и Японией. Мишарин подчеркивал, что непременным условием реализации проекта является строительство транспортного перехода между Сахалином и материком.
По оценкам генерального директора Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павла Иванкина, сухопутный переход между странами может обойтись в 1 трлн рублей. При этом строительство может начаться одновременно между материком и Сахалином и Хоккайдо и Сахалином, с учетом проектно-изыскательских работ проект займет от трех до пяти лет. Эксперт также отмечал высокий потенциал маршрута с точки зрения пассажирского сообщения, а вот перспективы грузового сообщения, считает Иванкин, требуют детальной оценки.