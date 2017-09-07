Владимир Путин пообещал оказывать всестороннюю поддержку экспортирующим компаниям и анализировать практику стран-лидеров по привлечению капитала

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Россия приступает к новому этапу комплексного развития Дальнего Востока и собирает для этого ресурсы как внутри страны, так и за рубежом. В заключительный день Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин рассказал, на каких направлениях сосредоточатся власти, чтобы создать стимулы для роста региона.

Глава государства назвал ряд конкретных шагов для привлечения инвесторов. Так, будет упрощено предоставление гражданства иностранцам, которые вложат в Дальний Восток $10 млн. А резиденты территорий опережающего развития или Свободного порта Владивосток получат 10-летнюю льготу по уплате страховых взносов.

Также обсуждаются несколько инфраструктурных мегапроектов, для участия в которых в регионе ждут корпорации из соседних стран. На пленарном заседании форума лидеры РФ и Японии поднимали вопрос о создании железнодорожного сообщения между российским островом Сахалин и японским Хоккайдо. По оценкам экспертов, строительство сухопутного перехода между странами может потребовать инвестиций в 1 трлн рублей.

ВЭФ, который проходил 6-7 сентября, стал площадкой не только для обсуждения проектов, но и для подписания контрактов. Как рассказал вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, на полях форума были заключены 217 соглашений примерно на 2,5 трлн рублей. При этом часть соглашений заключается в закрытом формате, информация по ним будет представлена позже.

Опережение развития

Россия, отметил Путин, приступает "к новому этапу крупномасштабного, комплексного развития Дальнего Востока и всех его территорий". Этот этап, продолжил он, "связан прежде всего с качественным улучшением условий для жизни и работы дальневосточников, созданием здесь экономической и социальной среды, соответствующей, а по многим показателям превосходящей среднероссийские показатели".

Президент поручил правительству отработать все механизмы и определить источники финансирования, чтобы до 2025 года темпы социально-экономического развития Дальнего Востока опережали средние по РФ. Для этого, по словам Путина, власти страны сосредоточатся на нескольких направлениях. В частности, необходимо создать эффективные стимулы для роста деловой предпринимательской активности на Дальнем Востоке, "обеспечить комфортные условия для ведения бизнеса не только в ТОРах, но и на всей территории региона".

Кроме того, региональные и муниципальные органы власти должны "открыть широкие возможности для инициативы предприимчивым, хватким, трудолюбивым людям, которыми всегда был богат и силен российский Дальний Восток".

Еще одним направлением работы, имеющим принципиальное значение для благополучия местных жителей, является, по словам президента, формирование современной социальной инфраструктуры. "Чтобы Дальний Восток уверенно развивался, чтобы люди видели перспективы, нужно не только создавать центры экономического роста и новые рабочие места, но и строить новые больницы, медицинские и культурные центры, детсады, школы, заниматься благоустройством, учитывая запросы граждан, менять облик городов и поселков", - указал Путин.

Нарастающая динамика

"Результаты есть: за последние три года рост промышленного производства на Дальнем Востоке опережает средние показатели роста по Российской Федерации - это 8,6%, а валовой региональный продукт вырос на 4,2%", - сказал глава государства. Он сообщил также, что "в текущем году динамика позитивная, более того - нарастающая". "Так, инвестиции в основной капитал за первое полугодие выросли почти на 20%", - отметил Путин.

По его мнению, новая основа для работы по подъему региона была заложена в том числе благодаря принятым за последние четыре года 19 федеральным законам. Президент пообещал совершенствовать законодательную базу и следить за тем, "чтобы законы, а главное - правоприменительная практика были максимально удобны и понятны для граждан, инвесторов, бизнеса, государственных и муниципальных органов власти". Президент подчеркнул, что "это необходимо сделать и для более эффективной работы специальных механизмов, запущенных на Дальнем Востоке - территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

Предпринятые меры, указал Путин, "открыли новые возможности для прихода в макрорегион российских и иностранных инвесторов, это позволило ускорить запуск проектов и снизить издержки их реализации".

Президент отметил также, что позитивная динамика роста инвестиций - 4,1% - наблюдается в целом по России. "Это очень хороший показатель, имея в виду, что, когда нарастающим этапом идут инвестиции в основной капитал, это значит, что рост ВВП обеспечен на ближайшие несколько кварталов: деньги вложены, производство начинает работать, рост обеспечен", - пояснил российский лидер.

Молодежные кадры

Неотъемлемой частью развития региона является подготовка квалифицированных кадров. Для этого президент РФ предложил в рамках программы подготовки кадров предусмотреть открытие в регионе филиалов и кафедр ведущих вузов страны. Кроме того, по словам главы государства, в ДФО должна быть налажена эффективная работа по молодежной политике, учитывающая текущие и перспективные задачи Дальнего Востока.