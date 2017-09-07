Увеличение дорожного фонда до 5,5 млрд рублей произошло благодаря решению президента и федерального правительства о возврате 88% акциза на нефтепродукты в региональные дорожные организации

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области увеличило размер субсидий в муниципальные дорожные фонды почти в пять раз за последние пять лет, с 250 млн до 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС в ходе третьего Восточного экономического форума губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Мы увеличили объем субсидий в муниципальные дорожные фонды с 250 млн рублей до 1,2 млрд за последние годы, поэтому межпоселковые и внутригородские дороги наших муниципалитетов тоже потихоньку приводятся в порядок. Это только первые шаги", - сказал губернатор.

По его словам, в сфере дорожного строительства за последние годы проделана колоссальная работа. Дорожный фонд за последние пять лет увеличился с 2,5 млрд рублей до 5,5 млрд рублей. В следующем году он составит более 6 млрд рублей благодаря решению президента России и федерального правительства о возврате 88% акциза на нефтепродукты в региональные дорожные фонды.

Инвестиции в дороги выросли в сотню раз

"Благодаря нашей работе с Министерством транспорта РФ и Росавтодором на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию федеральных трасс, проходящих по территории области, направляется почти 10 млрд рублей ежегодно за последние три года. И объем инвестиций увеличился в сотню раз, такого не было никогда", - подчеркнул Кувшинников.

По его словам, в идеальном состоянии в настоящее время находятся федеральные трассы М-8 "Москва - Архангельск" и А-114 "Вологда - Новая Ладога". Через два года дорога А-119 "Вологда - Медвежьегорск" также будет в идеальном состоянии и сможет отвечать современным нормативным требованиям, подчеркнул руководитель региона. На реконструкцию трасс А-114, М-8, А-119 в этом году будет направлено 7,5 млрд рублей.

Принято решение о передаче с 1 января 2018 года в федеральную собственность четвертой дороги, проходящей через Вологодскую область - это "Санкт-Петербург - Лодейное Поле - Вытегра - Каргополь - Плесецк".

Ранее через западные территории Вологодской области дороги, связывающей Санкт-Петербург и Плесецк, вообще не было. Планируется, что при передаче данной дороги в федеральную собственность она будет оперативно приведена в идеальное состояние.

"С Минтрансом сейчас обсуждаем и нашли общий язык о передаче в федеральную собственность пятой трассы, это "Вологда - Чекшино - Тотьма - Великий Устюг - Сыктывкар". Будем надеяться, что передача данной дороги произойдет с 1 января 2019 года. Это еще десятки миллиардов инвестиций - все это позволит нам сэкономить региональный дорожный фонд, средства которого уже будут направлены на комплексную модернизацию наших региональных дорог", - отметил вологодский губернатор.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) завершил работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.