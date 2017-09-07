"Базэл": реконструкция второй ВПП аэропорта Владивостока должна быть включена в ФЦП

Стоимость реконструкции оценивается в несколько миллиардов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Реконструкция второй взлетно-посадочной полосы аэропорта Владивостока должна быть включена в федеральную целевую программу. Такое мнение высказал в интервью ТАСС управляющий директор авиационной дирекции "Базового элемента" Алексей Васильченко.

"Мы точно будем выходить и на Министерство по развитию Дальнего Востока, и на Минтранс с предложением включить проект реконструкции второй взлетно-посадочной полосы в федеральную целевую программу, поддерживающую развитие транспортной отрасли Дальнего Востока", - сказал он.

По его оценкам, сейчас сложно оценить стоимость реконструкции второй ВПП, примерная сумма - несколько миллиардов рублей.

"Первая полоса, которая была в 2012 году введена в эксплуатацию, работает с большой нагрузкой, принимает все типы воздушных судов, вплоть до тяжелых, поэтому она до 2022 года отслужит честно. Но после этого потребуется ее капитальный ремонт, возможно реконструкция. Для того, чтобы не закрывать аэропорт, с точки зрения обслуживания дальнемагистральных воздушных судов, необходимо к этому моменту иметь функционирующую вторую взлетно-посадочную полосу", - объяснил потребность реконструкции второй полосы Васильченко.

Как ранее сообщал ТАСС, аэропорт Владивосток располагает двумя ВПП. Первая эксплуатируется с 2012 года и подлежит капитальному ремонту в 2022 году. Вторая по причине неудовлетворительного технического состояния не эксплуатируется с 2012 года.

Решить вопрос о реконструкции второй ВПП необходимо к 2019-2021 годам, чтобы обеспечить непрерывную работу авиапредприятия на время капитального ремонта первой ВПП в 2022 году.

Сегодня аэропорт Владивостока - самый современный на Дальнем Востоке. Он занимает одну из лидирующих позиций по объему пассажиропотока среди дальневосточных аэропортов. В 2016 году количество обслуженных аэропортом пассажиров составило 1,85 млн, тогда как пассажирский терминал рассчитан на обслуживание 3,5 млн пассажиров в год.

В прошлом году собственником аэропорта стал международный консорциум, в который входят Changi Airports International, "Базовый элемент" и РФПИ. Инвесторы намерены развивать аэропорт в качестве ведущего авиационного хаба для внутреннего и международного авиационного сообщения за счет расширения маршрутной сети и улучшения обслуживания пассажиров.