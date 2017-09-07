Управляющий директор компании Алексей Васильченко отметил, что пока непонятен объем инвестиций в проект и не определено место строительства

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. "Базэл" сохраняет интерес к участию в конкурсе на строительство нового аэропорта в Иркутске. Об этом в интервью ТАСС сообщил управляющий директор авиационной дирекции "Базового элемента" Алексей Васильченко.

"Я еще раз подтверждаю наш интерес к этому аэропорту, - сказал он. - Если говорить в целом, нас аэропорт очень интересует. Потому что мы считаем, что это потенциально очень привлекательный объект. И с точки зрения развития байкальского туризма, и с точки зрения развития транспортной составляющей самой Иркутской области, и так далее. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы поучаствовать в этом конкурсе. Важно, чтобы он был предметно описан. Чтобы можно было оценить риски и окупаемость".

Ранее губернатор региона Сергей Левченко сообщил, что власти Иркутской области до конца 2017 года проведут конкурс (он еще не объявлен) на выбор инвесторов для строительства нового аэропорта. По его словам, власти региона намерены привлечь не менее трех частных инвесторов, которые получат около 25% совместного предприятия, при этом блок-пакет останется у области.

По словам Васильченко, пока у "Базэла" недостаточно информации о конкурсе и схема строительства аэропорта, поделенного между тремя инвесторами, компании пока непонятна.

"Мы не понимаем на сегодняшний момент границ проекта. Какой объем обязательств будет предложено взять на себя, исполнить инвестору. Непонятна господдержка. Непонятно, в какие сроки надо реализовывать проект. Потому что очевидно, что сейчас готового, прошедшего узловую экспертизу, проекта строительного терминала нет. Поэтому объем инвестиций непонятен. Непонятно даже место, где он будет реализовываться", - добавил он.

Выбор инвестора

Ранее сообщалось, что власти региона совместно с "Новапортом" на паритетных началах создали управляющую компанию (УК) для реконструкции международного аэропорта в Иркутске с уставным капиталом 20 тыс. рублей. При этом Левченко не исключил, что в дальнейшем может быть рассмотрен вопрос передачи новой УК части акций.

Претендентами на партнерство с региональными властями в развитии авиаузла считались также "Аэропорты регионов" ("Ренова") и "Базэл Аэро", активно пытавшиеся конкурировать с "Новапортом" в переговорном процессе.

В декабре 2014 года вышел указ президента РФ о передаче Иркутской области из федеральной собственности 100% акций ОАО "Международный аэропорт Иркутск" для реконструкции действующего аэропорта и строительства нового на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) с инвестициями не менее 20 млрд рублей.

Во исполнение указа в марте 2015 года вышло соответствующее распоряжение правительства, а в начале апреля прошлого года министерство имущественных отношений области стало единственным акционером аэропорта.

Еще в 2014 году правительство области, Минтранс и Росавиация заключили соглашение, по которому область обязалась в течение 11 месяцев после вступления в силу распоряжения правительства о передаче акций принять решение о строительстве нового аэропорта Иркутска на условиях ГЧП, а в течение 16 месяцев выбрать по конкурсу инвестора для ГЧП и начать строительство нового аэропорта.