Новак: Россия готова обсуждать транзит газа через Украину после 2019 года

При этом глава Минэнерго РФ подчеркнул, что "Северный поток - 2" более интересен и коммерчески привлекателен, чем вариант транспортировки газа через украинскую территорию

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия готова обсуждать с Украиной транзит газа через ее территорию после 2019 года, если будет предложен более выгодный вариант транспортировки, чем поставки по новым газопроводам "Турецкий поток" и "Северный поток - 2". Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.

"Наша позиция такова, что этот вопрос может обсуждаться. Если будут гораздо выгоднее условия, чем [транспортировка] по новой инфраструктуре, которая строится, то, наверное, какой-то объем транспортировки через территорию Украины останется", - отметил он.

По словам министра, контракт с Украиной на транзит газа через территорию страны истекает 31 декабря 2019 года. "Сейчас все планы по строительству новых газопроводов исходят из того, что новые проекты будут реализованы до конца 2019 года - и "Северный поток - 2", и "Турецкий поток", - сказал он.

Новак подчеркнул, что "Северный поток - 2" более интересен и коммерчески привлекателен, чем вариант транспортировки газа через территорию Украины.

"Во-первых, это более кроткое расстояние поставки газа в Европу, во-вторых, ресурсная база сместилась из Западной Сибири на север - на Ямальский полуостров. Уже это дает экономию для потребителей и для транспортирующей организации", - пояснил он.

Кроме того, по словам министра, используемые при строительстве новые технологии позволяют почти в два раза сократить издержки на транспортировку газа по новым газопроводам.

"При строительстве новой инфраструктуры сейчас применяются самые современные технологии с совершенно другими параметрами. Это 100% российские технологии. Та старая инфраструктура, построенная 50-60 лет назад, требует существенной модернизации, которой, к сожалению, сегодня мы не видим. То есть затраты на доставку газа по новой инфраструктуре по себестоимости на 1 тыс. куб. м будут почти в два раза дешевле", - сообщил он.

Ранее главный коммерческий директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко подтвердил, что компания заинтересована в транзите газа из РФ, переговоры ожидаются "в ближайшее время".