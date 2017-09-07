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7 сентября, 21:00
"Базэл" предлагает создать особую экономическую зону на базе аэропорта Красноярска

По словам управляющего директора Алексея Васильченко, в компании "видят развитие Красноярска как грузопассажирского узла"

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября, /ТАСС/. Холдинг "Базэл" предложил властям Красноярского края сформировать особую экономическую зону на базе местного аэропорта. Также компания обратилась к Минтрансу РФ с предложением ввести режим открытого неба (снятие квот на выполнение рейсов для иностранных компаний) для перевозки грузов в этом аэропорту. Об этом в интервью ТАСС сообщил управляющий директор авиационной дирекции "Базового элемента" Алексей Васильченко.

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"Мы готовимся участвовать в этих переговорах [по введению режима открытого неба] в отношении аэропорта Красноярск. Мы хотели предложить Министерству транспорта поддержать наше предложение по открытому небу для грузовых перевозок, - сообщил он. - Если в целом говорить про этот проект, то мы для себя видим развитие Красноярска как грузопассажирского аэропорта, грузопассажирского узла. В рамках этой программы мы бы хотели предложить сформировать особую экономическую зону".

Такая зона, по словам Васильченко, должна быть ориентирована на транзит грузов через аэропорт и на размещение производства.

"Мы рассматриваем вариант создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа, которая бы имела возможность предоставлять льготы, привлекать резидентов как для организации логистики авиационной, так и для производства", - добавил он.

Более детальное обсуждение может начаться уже в следующем году, отметил Васильченко.

На данный момент в России режим открытого неба для грузо- и пассажироперевозок действует только в аэропортах Калининграда и Сочи, также частично такой режим действует в аэропорту Владивостока.

В 2012 году также поднимался вопрос введения режима открытого неба в аэропорту Красноярска, но тогда Минтранс выступил против этой идеи.

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