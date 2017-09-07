"Ъ": ExxonMobil может войти в новый проект с "Роснефтью" при отказе от налогового спора

Как утверждает газета, такой проект получит налоговые льготы по НДПИ, что обеспечит американской компании экономическую компенсацию ее отказа от иска

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Американская компания ExxonMobil может получить миноритарную долю в крупном проекте с "Роснефтью" в случае отказа от претензий по налоговому спору с властями РФ, говорится в статье газеты "Коммерсантъ", опубликованной в четверг на сайте издания.

Как утверждает газета, такой проект получит налоговые льготы по НДПИ, что обеспечит американской компании экономическую компенсацию ее отказа от иска.

Один из источников "Коммерсанта" заявил изданию, что речь идет о Красноленинском месторождении с запасами в 750 млн т нефти, которое претендует сейчас на льготы. По расчетам издания, при снижении НДПИ для этого месторождения вдвое, его разработчик сможет дополнительно получить около 22 млрд рублей в год, и даже при условии получения миноритарной доли ExxonMobil за несколько лет компенсирует предполагаемые потери в "Сахалине-1".

Ранее в четверг глава "Роснефти" Игорь Сечин в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостока заявил, что компания согласовала подходы по урегулированию проблем с ExxonMobil. Окончательное решение остается за правительством, добавил он. Представитель Минфина РФ после этого подтвердил ТАСС, что варианты урегулирования налогового спора найдены.

Как сообщалось ранее, американская компания требует от властей РФ возместить переплаченный налог на прибыль по проекту "Сахалин-1", где она является оператором и работает в партнерстве с "Роснефтью". В арбитраже ExxonMobil потребовала возместить часть переплаченного, по ее мнению, за последние шесть лет налога на прибыль в размере $500 млн, апеллируя к изменению ставки налога на прибыль, которая в РФ снизилась в 2009 году с 35% до 20%. Однако соглашение о разделе продукции, на основе которого разрабатывается проект "Сахалин-1", не предполагает изменения налогов в течение действия всего срока соглашения.