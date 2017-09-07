Из Приморья президент РФ отправится в Пермь, где познакомится с достижениями информационно-коммуникационного кластера региона

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин завершает в пятницу свою рабочую программу на Дальнем Востоке посещением судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент "ознакомится с текущими и перспективными проектами завода". По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин держит под личным контролем ход реализации этого проекта, поскольку считает его чрезвычайно важным.

Из Приморья глава государства отправится в Пермь, где познакомится с достижениями информационно-коммуникационного кластера региона. "На площадке предприятия АО "ЭР-Телеком Холдинг" - ведущего российского предприятия в сфере телекоммуникации и связи - [Путин] ознакомится с достижениями информационно-коммуникационного кластера Пермского края", - уточнили в Кремле. По словам Пескова, президент посетит предприятие и пообщается с его сотрудниками, а также проведет совещание с представителями информационно-коммуникационного кластера региона.

Также он проведет рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора края Максимом Решетниковым. По словам пресс-секретаря российского лидера, на этой встрече будет обсуждаться социально-экономическая ситуация в регионе, также Решетников представит главе государства планы по развитию края.

Песков добавил, что после полуночи Путин вернется в Москву, где у него в субботу запланирован ряд мероприятий.

Проект "Звезда"

О своих планах посетить завод в Приморье президент сообщил в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума. Путин напомнил, что российская сторона размещает заказы на южнокорейских верфях, а также совместно с Южной Кореей строит новое предприятие - судостроительный завод "Звезда".

На базе завода "Звезда" в Большом Камне с 2009 года создается первая в России верфь крупнотоннажного судостроения мощностью переработки до 330 тыс. тонн стали в год, на основе проекта запущена территория опережающего развития "Большой Камень". Первоначально проект создавали и начали реализовывать Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и южнокорейская компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo). В 2012 году DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС, включающий верфь "Звезда" и ряд других судостроительных площадок) консорциуму "Современные технологии судостроения", созданному Газпромбанком и "Роснефтью".

Продуктовую линейку верфи составят высокотехнологичные крупнотоннажные суда, элементы морских и наземных нефтегазовых сооружений, морская техника, суда обслуживающего флота, в том числе ледового класса. Поэтапный ввод в эксплуатацию комплекса "Звезда" будет завершен в конце 2024 года. Первая пусковая очередь предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля для производства среднетоннажных судов и морской техники. Вторая очередь предусматривает введение в эксплуатацию сухого дока и производственных цехов полного цикла для постройки крупнотоннажных судов и морской техники. Реализация третьей очереди подразумевает введение производственных цехов для строительства оффшорной морской техники.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) завершил работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.