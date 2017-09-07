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8 сентября, 01:25
Санэпидзаключения на детские лагеря будут доступны на сайте Роспотребнадзора

Детские лагеря с 2018 года смогут открыться только в случае, если у них будет заключение Роспотребнадзора

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Санитарно-эпидемиологические заключения, без которых после 10 сентября не сможет открыться ни одно детское оздоровительное учреждение, будут доступны родителям на сайте Роспотребнадзора. Об этом сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Закон, по которому Роспотребнадзор наделяется полномочиями выдавать санитарно-эпидемиологические заключения для учреждений отдыха и оздоровления детей, вступает в силу 10 сентября. Детские лагеря летом 2018 года смогут открыться только в случае, если у них будет санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.

"Скорее всего мы сделаем отдельный раздел, чтобы родителям было удобнее находить эти санэпидзаключения на сайте, не обращаясь к полному реестру", - сказала она.

Кроме того, заключения будут доступны на сайтах субъектов, у которых есть собственные реестры. По словам Поповой, методическое обеспечение закона уже полностью подготовлено, и все необходимые заключения в СанПиН внесены. "Самая главная задача - добиться их исполнения", - добавила она.

Третий Восточный экономический форум завершил работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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