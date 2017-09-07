Попова: ужесточение наказания за обман детей и инвалидов коснется и бизнеса, и чиновников

Глава Роспотребнадзора отметила необходимость "защищать детей от некачественного товара или от возможности их обманывать, от навязывания им услуг"

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Законопроект, ужесточающий административную ответственность за обман людей с инвалидностью, пенсионеров и несовершеннолетних при предоставлении им товаров и услуг, будет касаться не только бизнеса, но и государственных структур. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Да, это тоже новелла, которую мы предлагаем, чтобы эта ответственность наступала и при оказании услуг, которые выполняются за счет государства. А человеку все равно, за счет чего ему оказываются эти услуги. Ему они оказываются, и они должны быть должного и надлежащего качества - как услуги, так и товары поставляемые. И ему все равно, на какие средства это приобретено. Люди, которые отвечают за это, тоже должны понимать, что эта ответственность велика", - пояснила Попова.

Собеседница агентства отметила, что Россия может стать первой страной, которая законодательно будет регулировать этот вопрос. "Мы, в общем-то, наверное, одна из первых стран, которая решает этот вопрос таким путем, и у нас есть шанс стать первой страной, которая законодательно так отрегулирует этот вопрос. Мы очень надеемся", - сказала она.

"Если говорить о дальнейшем, то надо защищать детей от некачественного товара или от возможности их обманывать, от навязывания им услуг. Сегодня телефоны есть у всех, и дети вовлечены в электронную коммерцию", - отметила Попова, добавив, что дети далеко не всегда приобретают товары или услуги, полностью осознавая последствия, "понимая, к чему это может привести".

Проект закона об ужесточении наказания за обман детей, пожилых людей и инвалидов был представлен ранее Роспотребнадзором и Минтрудом. Документ, в частности, определяет повышенную ответственность за нарушение прав этих категорий граждан на получение необходимой и достоверной информации о товаре либо услуге, а также за включение в договор условий, ущемляющих права таких потребителей, а также непредоставление им льгот и преимуществ.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) завершил работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.