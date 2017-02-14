Глава ФМБА призвал развивать генетическую профилактику заболеваний

Необходимо создавать персонифицированную карту геномных особенностей, заложенных в организм человека еще при рождении, считает глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба

"Я хочу сказать, что на самом деле генетические исследования, которые мы сегодня делаем, они дают стопроцентную предсказательность, в том числе и в сосудистых нарушениях у того или иного человека. И в этом смысле ничего нового тут нет. Мы можем достоверно сказать, что вот у этого человека [необходимо] прицельно после 40 лет смотреть за состоянием сосудов, потому что есть генетический сбой и он повторяется из поколения в поколение, и именно этим надо заниматься", - сказал собеседник агентства.

Для наиболее успешной профилактической работы необходимо создавать персонифицированную карту геномных особенностей, заложенных в организм человека еще при рождении. "И профилактировать именно тот участок или ту систему органов, где заложена основная проблема", - добавил Уйба.

По его словам, настоящий прорыв произойдет, когда ученые смогут редактировать геном в тех частях, которые отвечают за те или иные заболевания.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) завершил работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.