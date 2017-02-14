В России разрабатывают персонализированные препараты против рака

Как сообщил глава Федерального медико-биологического агентства, в России параллельно с США нашли возможность лечить онкологические заболевания с помощью клеток, взятых у самого пациента

Ранее, напомнил он, американские ученые объявили, что нашли возможность лечить онкологические заболевания с помощью клеток, взятых у самого пациента. Некоторые лимфоциты могут избирательно уничтожать растущие раковые клетки, поэтому их типируют, выращивают колонию, а потом вводят ее пациенту.

"У нас, кстати, такая платформа создана параллельно с американцами. Просто они об этом объявили, мы об этом не объявляем. Но двигаемся в том же направлении и нисколько не отстаем, а идем точно так же. Мы создали такую модель на животных и точно так же получили результаты", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что такие персонифицированные вакцины эффективны при лейкозах. В целом, добавил Уйба, будущее за персонифицированной и тергетной медициной, а также за качественно новыми индивидуализированными и подходами к профилактике.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) завершил работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.