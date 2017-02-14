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8 сентября, 04:47
В России разрабатывают персонализированные препараты против рака
© Сергей Коньков/ТАСС, архив

Как сообщил глава Федерального медико-биологического агентства, в России параллельно с США нашли возможность лечить онкологические заболевания с помощью клеток, взятых у самого пациента

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство разрабатывает персонализированные препараты для борьбы с раком, сообщил в интервью ТАСС глава учреждения Владимир Уйба.

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Ранее, напомнил он, американские ученые объявили, что нашли возможность лечить онкологические заболевания с помощью клеток, взятых у самого пациента. Некоторые лимфоциты могут избирательно уничтожать растущие раковые клетки, поэтому их типируют, выращивают колонию, а потом вводят ее пациенту.

"У нас, кстати, такая платформа создана параллельно с американцами. Просто они об этом объявили, мы об этом не объявляем. Но двигаемся в том же направлении и нисколько не отстаем, а идем точно так же. Мы создали такую модель на животных и точно так же получили результаты", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что такие персонифицированные вакцины эффективны при лейкозах. В целом, добавил Уйба, будущее за персонифицированной и тергетной медициной, а также за качественно новыми индивидуализированными и подходами к профилактике.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) завершил работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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